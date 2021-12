Nicarágua encerra relações com Taiwan

A declaração da Nicarágua agora deixa mais de uma dúzia de países em todo o mundo que têm relações diplomáticas formais com Taiwan autônomo, incluindo as nações da América Central, Honduras e Guatemala.

“A República Popular da China é o único governo legítimo que representa toda a China, e Taiwan é uma parte indiscutível do território chinês”, disse o ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, Denis Moncada, em um anúncio transmitido pela televisão da capital, Manágua, na quinta-feira.

“O governo da República da Nicarágua cortou relações diplomáticas com Taiwan a partir de hoje e parou de ter qualquer contato ou relacionamento formal”, disse ele.

A China Continental e Taiwan são governados separadamente desde o fim da Guerra Civil Chinesa, há mais de 70 anos. Taiwan é agora uma próspera democracia multipartidária, mas o Partido Comunista do continente continua a ver a ilha como parte integrante de seu território – embora nunca a tenha controlado.

Pequim se recusa a manter relações diplomáticas com qualquer país que reconheça Taiwan e passou a maior parte dos últimos 40 anos tentando isolar a ilha, cortando seus aliados diplomáticos com ofertas de apoio econômico.

O número de países que têm relações diplomáticas com Taiwan, em vez de Pequim, diminuiu rapidamente nos últimos anos, à medida que a China busca intensificar sua influência global e alcance sob o governo do presidente. Xi Jinping

Em 2018, El Salvador, Burkina Faso e a República Dominicana anunciaram que não reconheceriam mais Taipei, seguidos pelas Ilhas Salomão e Kiribati em 2019.

E a Nicarágua pode não ser o último país a se mudar de Taiwan para a China em 2021.

A presidente eleita de Honduras, Xiomara Castro, divulgar a ideia Ao abandonar as relações diplomáticas de seu país com Taipei, o que levou a um esforço conjunto do presidente Tsai Ing-wen e seu governo para consolidar as relações com o país sul-americano.

Embaixador da China nas Nações Unidas, Zhang Jun Ele disse no Twitter na sexta-feira Ele disse que “elogiou muito” a decisão da Nicarágua de encerrar as relações diplomáticas com Taiwan “que está de acordo com a tendência prevalecente na época e as aspirações do povo”.

“O princípio de uma China é um consenso amplamente aceito pela comunidade internacional e não permite qualquer desafio”, disse ele.

Sob Xi, as relações entre Taipei e Pequim se deterioraram a níveis não vistos há décadas. Em outubro, os militares chineses enviaram um número recorde de aviões de guerra ao ar ao redor da ilha, em meio a ameaças de novas ações militares. Enquanto isso, os Estados Unidos buscam reforçar a posição de Taiwan no cenário mundial com vendas massivas de armas e visitas de alto nível de autoridades americanas.

O anúncio de quinta-feira deixa Taiwan com apenas 14 aliados diplomáticos, a maioria pequenas nações do Caribe e do Pacífico, além do Vaticano.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan expressou “dor e pesar” com a notícia e disse que, por sua vez, cortaria as relações diplomáticas com a Nicarágua, interromperia a cooperação bilateral e evacuaria pessoal do país.

Referindo-se ao líder nicaraguense recentemente reeleito Daniel Ortega, ela disse: “A presidência de Ortega ignorou a amizade de longa data entre taiwaneses e nicaragüenses que compartilham bem e desgraças. Lamentamos muito ver isso”.

“Taiwan, como parte da comunidade internacional, tem o direito de estabelecer relações diplomáticas com outros países. Continuaremos a promover ‘diplomacia inabalável’ para expandir nosso espaço internacional de sobrevivência, nos dedicar à manutenção da paz e estabilidade regionais e lutar pela status que desfrutamos. Ele merece, protege os interesses desta nação e os interesses do povo “, disse o comunicado de Taiwan.

De acordo com a Agência Central de Notícias oficial de Taiwan, esta não é a primeira vez que a Nicarágua corta laços com a ilha autônoma. O reconhecimento já havia sido transferido para Pequim em 1985 – também sob o presidente Ortega, que atualmente cumpre seu quinto mandato não consecutivo.

Os dois países retomaram as relações em 1990, durante a presidência de Violetta Barrios de Chamorro, informou a Agência Central de Notícias.