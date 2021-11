NFL Week 12 Takeaways – O que aprendemos, grandes questões em todos os jogos e previsões de equipe para o futuro

Décima segunda semana A temporada de 2021 da NFL começou na quinta-feira com o Chicago Bears e o técnico Matt Nagy vencendo o jogo final do jogo contra o invicto Detroit Lions.

A tarde viu o Las Vegas Raiders quebrar uma seqüência de três jogos perdidos e permanecer no centro da corrida eliminatória da AFC com uma vitória na prorrogação sobre o Dallas Cowboys, que repentinamente caiu três de quatro após um início de 6-1. O Buffalo Bills voltou à pista das vitórias na Cup of the Night com uma vitória dominante sobre o New Orleans Saints.

Nossos repórteres da NFL Nation reagem a perguntas rápidas e perguntas pendentes. Além disso, cada um deles vê o quadro geral pela classificação atual de confiança da equipe – uma pontuação de 0 a 10 para seus sentimentos sobre as expectativas de cada equipe para a semana. Vamos em frente.

Faturas

O que você sabe: O Bills teve outra vitória dominante sem dar o seu melhor. quarterback Josh Allen Ele lançou duas interceptações, incluindo a primeira de sua carreira no vermelho, mas também terminou o jogo com uma taxa de conclusão de 82,1%. De certa forma, isso marca uma temporada para os Bills que tem sido marcada por um jogo inconsistente, mas, com 7-4, eles ainda estão prontos para uma luta do Leste Asiático com o New England Patriots. Muito desse sucesso veio graças à defesa do Bills, que agora definiu cinco oponentes com 12 pontos ou menos. Todas as três fases foram um sucesso, com o técnico Sean McDermott até prestando uma homenagem especial à cobertura do lançamento após o jogo. Quando você negocia contas dessa forma, é difícil de vencer. Fazer isso de forma consistente é a chave. – Alaina Getzenberg

Qual o efeito dessa defesa no canto? Tre’Davious branco Perdeu um grande momento? White deixou o jogo com uma lesão no joelho no segundo tempo e nunca mais voltou. McDermott disse que saberá mais sobre a lesão nos próximos dias. Apoio, suporte Dean Jackson White preencheu e jogou bem no geral, mas ninguém na lista conseguiu acertar o canto do All-Pro, que está entre os cinco primeiros cobrindo cantos na liga nesta temporada, de acordo com estatísticas da Próxima Geração. “[White’s] Ele é um grande companheiro de equipe, disse Allen. “Ele fala com todos da maneira certa. Ele faz bem as pequenas coisas que muitas pessoas não veem, mas é por isso que ele é tão bom.” Quer ele esteja fora por várias semanas ou mesmo uma temporada, a defesa sólida de Bills – que só permitiu oito touchdowns em Passes nesta temporada (o mais baixo da liga) – ele vai levar uma rebatida, mas deve ser capaz de se adaptar um pouco com o coordenador Leslie Frazier. – Getzenberg

Avaliação de confiança de Getzenberg (0-10): 7,9 acima de 7,2. A montanha-russa continua, mas o Bills conquistou uma vitória geral dominante – embora contra um time agitado – em uma semana curta e mostrou a capacidade de continuar se recuperando de perdas pesadas, embora uma vitória empilhável seria necessária para estender essa classificação.

Próxima partida: vs Patriots (segunda-feira, 6 de dezembro, 8:15 pm ET)

santos

O que você sabe: Ficou mais feio a cada semana no Saints e na ofensiva que eles gastaram – agora 0-4 desde então Trevor Simian substitua os feridos James Winston em QB. Eles também estavam sem RBs Alvin Camara E Mark Ingram II e RT Ryan Ramsick Na noite de Ação de Graças, as alternativas não eram boas o suficiente. Eles podem estar de volta na próxima quinta-feira contra o Dallas – e os Santos podem considerar mudar o QB para Tsum Hill. Mas em 5-6, eles estão chegando perigosamente perto de “muito pouco, muito tarde”. – Mike Triplett

Nova semana, mesma pergunta: eles considerariam mudar para Hill no QB? O desempenho de Simien vacilou todas as semanas após um início promissor. E embora Sean Payton tenha explicado que foi um dos muitos problemas em uma noite em que os Saints também não podiam correr, passar chutes de proteção ou voltar, Payton admitiu: “Vamos dar uma olhada em tudo agora. Obviamente temos que fazer. “Mas Hill estava limitado. Com uma lesão no pé desde a décima semana (é por isso que ele foi levado para a reserva de emergência nas últimas duas semanas). Mas ele treinou totalmente esta semana, então sua função deve se expandir o mais rápido possível de uma forma ou de outra. – Trigêmeo

Classificação de confiança do triplete (0-10): 4,5, abaixo de 5,5. Queda de ponto total pela segunda semana consecutiva. Sabemos que há uma versão melhor desta equipe após o início de 5-2. Mas mesmo a vitória da Semana 8 sobre os Buccaneers, quando Winston saiu no segundo quarto, parece uma memória distante.

Próxima partida: Versus the Cowboys (quinta-feira, 2 de dezembro, 8:20 pm ET)

Raiders

O que você sabe: Os invasores não terminaram. Pelo menos não agora. como um destinatário Hunter Renfro Ele disse: “Senti que mostramos o coração da equipe hoje.” Na verdade, foi quase uma situação de vitória obrigatória e, ao encerrar uma sequência de três jogos consecutivos de derrotas, os Raiders melhoraram para 6-5. “Mas acho que sentimos um pouco [because] 5-6 é muito pior do que 6-5 “, acrescentou Renfrew. E vencer um bom time de Cowboys, no dia de Ação de Graças, no horário nobre, nos dá muita confiança para seguir em frente … Temos um longo caminho pela frente, mas demos um passo na direção certa hoje. ” – Paul Gutierrez

Ele é D Shane Jackson Realmente parte do crime agora? É melhor ser. Ele não apenas tirou o topo da defesa com três recepções para 102 jardas, incluindo uma corrida TD de 56 jardas e uma corrida pela lateral esquerda, a mera presença de Jackson abriu as coisas por baixo para nomes como Renfrew, que tinha oito recepções para uma corrida de 134 jardas. E com mais 10 dias para o próximo jogo de Las Vegas, Jackson, que fará 35 anos na próxima semana, terá muito mais tempo para mergulhar no sistema Raiders. “É divertido jogar a bola para ele”, disse o zagueiro. Derek Carr. – Gutierrez

Avaliação de confiança de Gutierrez (0-10): 7,5, acima de 5,5. Um salto completo de dois pontos do fundo do poço na semana passada? Claro, quando você considera o quanto da NFL realmente é uma temporada semanal. Derrotar os cowboys favoritos na estrada e nos horários de pico deve ser um grande impulsionador da confiança. E os Raiders acertando seu jogo de sprint de 143 jardas também é um bom presságio, em particular. Josh Jacobs Vá para 87 jardas em 22 carros. Fique ligado, porém, para uma atualização sobre o apertado Pro Bowl Darren WallerJoelho esquerdo ferido.

Próxima partida: Em frente a Washington (domingo, 5 de dezembro, 16h05 horário do leste dos EUA)

Vaqueiros

O que você sabe: Os Cowboys perderam três de quatro e duas derrotas, respectivamente, após perder na prorrogação para os Raiders. O crime não pode continuar até o quarto trimestre. A defesa permitiu várias jogadas importantes. Reclamar dos funcionários é inútil. Simplificando, os Cowboys precisam jogar melhor. Ezekiel Elliot Ele foi questionado se esta equipe havia perdido o ego. “Não, só temos de nos concentrar. Temos que melhorar, temos que consertar o que aconteceu hoje e nos tornarmos uma equipe melhor na próxima semana.” – Todd Archer

Como os cowboys podem reduzir as penalidades? A melhor esperança é que a equipe de Shawn Hochuli nunca mais volte, mas os pênaltis foram um problema durante toda a temporada. Eles foram relatados pelo menos sete vezes em oito jogos nesta temporada, incluindo 14 para 166 jardas contra o Raiders. Micah Parsons Ele disse que não queria ver a defesa mudar seu estilo de jogo. Existe uma linha tênue entre agressividade e negligência. Bill Parcells costumava dizer que não treina pênaltis. Nenhum treinador faz isso, mas é um problema que precisa ser corrigido. “Temos de pensar em nós próprios e manter os árbitros fora do jogo”, Pato Prescott Ela disse. “De uma forma ou de outra, temos que ser melhores.” – arqueiro

Classificação de confiança do arqueiro (0-10): 7,9, abaixo de 8,4. Eles podem falar sobre isso Amary CooperE senhor cordeiroE De Marcus Lawrence E Randy Gregory Eles devolvem o que querem, mas há apenas algo com a equipe no momento. O ataque não pode fazer o jogo continuar. A defesa não para de deixar o grande jogo. Os Cowboys têm que reverter isso rapidamente.

Próxima partida: Em Santos (quinta-feira, 2 de dezembro, 20h20 horário do leste)

jogos 0:20 Cairo Santos marcou um field goal de 28 jardas no último segundo do jogo para dar aos Bears uma vitória por 16-14 sobre os Leões. READ Relatório de lesão do Raiders, Steelers quinta-feira: DT Darius Philon tem uma lesão no joelho

Urso

O que você sabe: Andy Dalton Jogou bem em relevo Justin Fields. O jogador de 34 anos se tornou o primeiro zagueiro do Bears a passar mais de 300 jardas (317 contra os Leões) desde então Nick Foles Na 9ª semana do ano passado. Dalton liderou o Chicago na rodada de preparação de 18 jogos Cairo santosUm gol de campo de 28 jardas que venceu o jogo. Dalton jogou com confiança e segurança – exatamente o que você esperaria de um jogador com este nível de experiência. Espera-se que Fields consiga o cargo inicial quando suas costelas estiverem curadas, mas Dalton provou no Dia de Ação de Graças que ainda pode fazer o trabalho. – Jeff Dickerson

Os Bears serão expulsos do técnico Matt Nagy? Não. Ou melhor, ainda não. Os Bears nunca demitiram um técnico durante uma temporada na história da franquia. Os Bears permitiram que Mark Triestman terminasse sua última temporada. O mesmo com John Fox. Nagy foi eleito o Treinador do Ano há três anos. Ele levou o Bears aos playoffs em duas de suas três temporadas. Nagy merece o melhor. No final, ele pode ser expulso após o término da temporada, mas ainda há muito futebol para jogar. Esperançosamente, a vitória de quinta-feira sobre o Detroit permitirá que o Nagy e o Bears se reagrupem antes de um jogo difícil contra o Arizona em 5 de dezembro. – Dickerson

Avaliação de confiança de Dickerson (0-10): 3,5, acima de 2. Uma vitória é uma vitória, mas os Leões estão 0-10-1.

Próxima partida: Contra os Cardeais (13h00 hora do Leste, domingo, 5 de dezembro)

Preto

O que você sabe: O Lions sofreu outra derrota dolorosa, caindo pela terceira vez nesta temporada com um gol em casa. Aconteceu na Semana 3 contra o Baltimore Ravens, depois novamente na Semana 5 contra o Minnesota Vikings e agora no Dia de Ação de Graças contra o Bears. – Eric Woodyard

Os Leões devem se preocupar com as ligações teatrais do treinador Dan Campbell? certamente. O Lions de quinta-feira teve um ótimo começo com o meio-campista Jared Goff Encontrar um ritmo precoce, completar seus primeiros cinco passes, mas a tendência conservadora de passes curtos e vitórias curtas desde que Campbell assumiu o comando do coordenador ofensivo Anthony Lane na Semana 10 continuou na frente da multidão nacional, com alguns fãs até vaiando dentro da Ford Estádio. . Campbell pode querer considerar deixar Lynn assumir as responsabilidades de convocação se o time quiser ganhar o jogo. – Woodyard

Classificação de confiança do Woodyard (0-10): 2, para baixo de 2,3. Como sempre, os Leões jogam duro, mas os pênaltis e faltas são difíceis de vencer, pois eles não têm jogadores habilidosos o suficiente para salvá-los.

Próxima partida: Contra os Vikings (13h00 hora do Leste, domingo, 5 de dezembro)