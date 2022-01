NFC Championship: Rams superam 49ers e chegam ao Super Bowl

O Los Angeles Rams está indo para o Super Bowl depois de derrotar seu rival de divisão, o San Francisco 49ers, por 20 a 17, em um jogo contundente do campeonato da NFC no domingo.

Os Rams, que superaram uma desvantagem de 10 pontos no quarto quarto, foram alimentados pelo quarterback Matthew Stafford e pelo recebedor Cooper Kupp, que se conectaram em dois touchdowns no jogo.

“Você não pode escrever esta história melhor”, disse Stafford.

Com a vitória, os Rams voltarão ao Super Bowl pela primeira vez desde a temporada de 2018. Os Rams, que perderam os dois primeiros jogos contra os 49ers nesta temporada, enfrentarão o Cincinnati Bengals, que conquistou a coroa da AFC ao derrotar o Kansas City no início do domingo.

Os Rams terão uma vantagem de jogar em casa porque o Super Bowl será disputado no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia.

Os Rams jogarão o Super Bowl em seu estádio em Inglewood, na Califórnia. Crédito… Doug Benc/Associated Press

Também será a primeira aparição de Stafford, que se juntou aos Rams depois de uma dúzia de anos com o Detroit Lions, onde nunca havia vencido um jogo de playoffs.

Depois de perder uma vantagem de 24 pontos sobre o Tampa Bay Buccaneers na semana passada antes de escapar com a vitória, o Rams saltou à frente cedo. Mas os 49ers foram para o vestiário à frente por 10-7 no intervalo e adicionaram um touchdown para subir 17-7 no terceiro quarto.

No primeiro tempo, os Rams seguraram a bola por muito mais tempo e tiveram as estatísticas mais impressionantes. Mas eles se machucaram várias vezes. Stafford foi pego enquanto tentava alcançar Kupp na end zone no primeiro quarto. O kicker dos Rams, Matt Gay, perdeu um field goal no segundo.

Stafford conectou com Kupp por duas pontuações, mas poderia ter feito um passe para touchdown em outra jogada se Kupp e Ben Skowronek não tivessem perdido os passes.

No terceiro quarto, Stafford ficou aquém de um quarterback sneak no quarto e um.

George Kittle, do San Francisco 49ers, pegou um touchdown no terceiro quarto. Crédito… Christian Petersen/Getty Images

Os 49ers tiraram vantagem no próximo drive, que terminou com o quarterback Jimmy Garoppolo, dos 49ers, acertando o tight end George Kittle por um placar de 16 jardas e uma vantagem de 17-7 com dois minutos restantes no quarto.

Stafford reanimou os Rams em uma movimentação rápida que terminou com Stafford acertando Kupp para seu segundo touchdown, que reduziu o déficit para 17-14.

Os 49ers cometeram seus próprios erros. Segurança Jaquiski Tartt caiu uma interceptação segura de Stafford no quarto trimestre. Os Rams finalmente foram para o campo e adicionaram um field goal para empatar o placar.