New York Giants dispensa James Bradbury depois de não conseguir encontrar um parceiro de negócios para CB

East Rutherford, NJ – O New York Giants lançou um back corner James Bradbury na segunda-feira para economizar cerca de US$ 10,1 milhões em relação ao teto salarial nesta temporada.

O novo gerente geral Joe Schoen está tentando negociar Bradberry desde antes da agência livre em março, mas não conseguiu encontrar nada que funcione com todas as partes envolvidas. Schoen admitiu na semana passada que ficou surpreso por não haver maior interesse no lateral número 1 da equipe.

Sim, eu estava”, disse ele na WFAN Sports Radio na quarta-feira. “Achei que haveria mais interesse. Houve algumas equipes que demonstraram interesse no pré-draft, tivemos algumas vezes em que houve compensação e o contrato nunca deu certo. Devido ao fato de termos boas conversas com as outras equipes e seus agentes tiveram boas conversas com as equipes e, às vezes, se você vai renegociar um contrato e não consegue chegar a um acordo, é isso que acontece.”

A jogada dos Giants foi mais por dinheiro do que uma acusação ao jogador. Bradbury, de 28 anos, deveria ganhar US$ 13,5 milhões nesta temporada e contaria US$ 21,9 milhões no teto salarial da equipe. Seu lançamento deixa os Giants magros no canto de trás, onde costumam se machucar Adorado ‘Jackson’ Ele é o único veterano com muita experiência no início.

Os Giants precisavam das economias para assinar a classe de draft e trabalhar a temporada toda. Foram apenas US$ 6 milhões abaixo do limite na semana passada, de acordo com o List Management System.

Bradbury ganhou US $ 2 milhões de seu salário base garantido de US $ 13,4 milhões no início do ano da liga.

“Ouça, é uma pedra angular da liga”, disse Schoen à WFAN na semana passada. “É aí que estamos financeiramente. Ainda temos que assinar nossas escolhas iniciais, poder contratar nossa comissão técnica e obter custos de substituição durante a temporada”.

Apesar da mudança, os Giants ainda tiveram que comer quase US $ 10 milhões em dinheiro morto pelo limite. Isso os deixa com quase US $ 30 milhões em dinheiro morto para a próxima temporada, a quinta maior da NFL.

Os Giants também perderam um de seus jogadores mais produtivos. Bradberry foi um dos cinco jogadores da lista a chegar ao Pro Bowl em sua carreira. Ele foi um quarterback importante para eles na última temporada e conquistou o título do Pro Bowl em seu primeiro ano com os Giants em 2020, quando obteve a melhor pontuação do Pro Football Focus de 79,8. Ele está em seus sessenta anos todos os anos em sua carreira. O veterano cornerback teve um recorde de carreira com quatro interceptações e recuperou um par de barulhos na temporada passada.

Bradbury passou os primeiros quatro anos de sua carreira no Carolina Panthers. Os Giants o contrataram como agente livre na temporada de 2020 por um contrato de US$ 43,5 milhões ao longo de três anos. Ele estava entrando no último ano desse acordo, o que dificultava a negociação como um arrendamento de um ano, a menos que um novo contrato fosse elaborado.

O produtor de Samford jogou em 92 jogos (91 como titular) pelos Giants e Panthers.