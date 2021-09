Netflix revela quantas contas já estão assistindo seus títulos mais populares

Durante a conferência Code deste ano, o co-CEO e diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, compartilhou uma grande quantidade de dados sobre alguns dos títulos da gigante do streaming – um movimento raro para uma empresa que tradicionalmente mantém os números perto da caixa.

Em um slide, compartilhado enquanto Sarandos falava na plataforma Code com Kara Swisher, a Netflix compartilhou números sobre quantas contas assistiram aos 10 principais filmes e séries com base em quantas contas assistiram a pelo menos dois minutos do título durante os primeiros 28 dias no Netflix.

1ª temporada de Bridgeton Ela liderou a lista de suas melhores séries com 82 milhões de contas depois de assistir o título, seguida pela primeira parte de tremoço E o Mágico, Com 76 milhões de contas visualizadas cada. Extração Ele liderou a lista dos melhores filmes com quase 99 milhões de contas, seguido por caixa de passarinho Com 89 milhões de contas e Spencer secreto Com 85 milhões.

Foto: Código 2021

Um segundo segmento classificou os 10 melhores filmes e séries na Netflix com base no total de horas de exibição durante os primeiros 28 dias de serviço. Bridgeton Ele ainda lidera a lista de séries com 625 milhões de horas de exibição. Quarto lote de Roubando dinheiro Foi seguido por 619 milhões, seguido pela terceira temporada de Coisas estranhas 582 milhões de horas assistidas. caixa de passarinho Ele liderou sua lista de filmes mais populares com base na métrica, com 282 milhões de horas assistidas. Extração Saltou para o segundo lugar com 231 milhões de horas assistidas, enquanto irlandês Em terceiro lugar, com 215 milhões de horas assistidas.

“Procuramos ser mais transparentes com o mercado, com o talento, com todos”, disse Sarandos. “É uma grande caixa preta para todos.”

Foto: Código 2021

A decisão de compartilhar o número chega em um momento importante para os criadores e talentos da radiodifusão. Os serviços gerais tradicionalmente fornecem informações limitadas sobre o desempenho dos títulos em suas plataformas, um problema que se tornou um ponto de frustração em um espaço de entretenimento que muda rapidamente e que tem visto até títulos altamente antecipados destinados aos cinemas em vez de ir direto para streaming serviços – ou estreando como versões híbridas.

Mas os números também mostram que existem muitas maneiras de definir um ‘resultado’. Os dados da Netflix foram rastreados pelo total de horas assistidas e pelo tempo que os espectadores passaram assistindo a um título durante o primeiro mês no serviço. No entanto, empresas de talento e produção podem estar mais interessadas no número de vezes que o título foi visto até o final, ou no número total de pessoas – não apenas contas – que assistem seus programas. No final, sem um padrão uniforme entre os serviços para a aparência das métricas de sucesso, as emissoras ainda estão jogando com suas regras individuais.