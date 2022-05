Netflix diz que anúncios de funcionários devem chegar até o final de 2022

A Netflix pode fornecer um arquivo Nível de preço baixo suportado por anúncios Até o final do ano, um cronograma mais rápido do que o inicialmente previsto, a empresa informou aos funcionários em nota recente.

No memorando, os executivos da Netflix disseram que pretendiam introduzir a camada de anúncios nos últimos três meses do ano, de acordo com duas pessoas que compartilharam detalhes de contato sob condição de anonimato para descrever as discussões internas da empresa. O memorando também dizia que a Netflix planeja começar a reprimir o compartilhamento de senhas entre sua base de assinantes na mesma época, disseram as pessoas.

No mês passado, a Netflix surpreendeu a indústria de mídia e a Madison Avenue quando revelou que começará a oferecer uma assinatura de baixo preço que inclui anúncios, depois de anos declarando publicamente que os comerciais nunca serão vistos na plataforma de streaming.

Mas a Netflix enfrenta grandes desafios comerciais. em anúncio ganhos do primeiro trimestre No mês passado, a Netflix disse que perdeu 200.000 assinantes nos primeiros três meses do ano – a primeira vez que isso aconteceu em uma década – e deve perder outros 2 milhões de assinantes nos próximos meses. Desde o anúncio conjunto, o preço das ações da Netflix caiu drasticamente, eliminando quase US$ 70 bilhões do valor de mercado da empresa.