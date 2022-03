Netflix anuncia dois filmes de mistério de Lindsay Lohan

Lindsey Lohan foto : James Gurley ( Imagens Getty )

Por alguns anos, pelo menos, Lindsay Lohan parecia estar naquele estágio especial de fama onde ela estava poderia Voltando ao show business tradicional, se ela quiser, é apenas uma questão de ela se esforçar e alguém com dinheiro decide pagar por isso. Bem, a Netflix é alguém com dinheiro e parece mais do que feliz em financiar Lindsay Lohanissance se ninguém mais estiver disposto a fazê-lo.

em maio passadoo serviço de streaming anunciou que Lohan a trará de volta à atuação depois de anos fazendo várias outras coisas em caindo no nataluma comédia romântica sobre uma herdeira de hotel encalhada que sofre de amnésia e se apaixona por um dono de pousada de colarinho azul, Tocado por Chord Overstreet de Diversão. Este filme provavelmente será lançado perto do Natal em algum ano, mas hoje a Netflix anunciou que está produzindo mais dois filmes com Lohan… e não sabemos nada sobre eles.

Netflix compartilhou a notícia em um tweet Isso tornaria a(s) cabeça(s) dupla face Ela gira, observando que “o mundo se apaixonou pela primeira vez por Lindsay Lohan quando ela interpretou um conjunto de gêmeos” e que o dispositivo de streaming agora está “dando ao mundo duas vezes Lindsay por amor por meio de uma parceria criativa que a verá estrelar dois novos filmes.” (Há um monte de duas fotos, você vê. , que é algo que Duas-Caras adora.)

Mas quais serão esses filmes? Bem, os originais da Netflix geralmente se enquadram em duas categorias: projetos de prestígio que custam muito dinheiro e lixo. Filmes de prestígio às vezes são péssimos e filmes lixo às vezes são uma explosão (para não mencionar a enorme popularidade), mas eles são o que são. Então, estamos ansiosos para ver dois épicos de Lindsay Lohan, alimentados pelo Oscar, quando a Netflix os fizer e nos dizer o que são.