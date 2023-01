Neopets raros Um item que vale milhões que os fãs resgataram após um acidente

cenário : neopets

A maioria de nós gosta de pensar que somos boas pessoas. Mas se você receber algo que vale milhões em sua moeda local, é menos provável que você o devolva ao seu dono. No entanto, isso é exatamente o que se é neopets O jogador fez quando encontrou a varinha do elfo mais negro.

A Varinha da Fada Mais Sombria é um item existente neopets O jogador pode teoricamente obtê-lo. Na prática, isso é muito caro e difícil de fazer. Se você não tiver os New Points (NP) para comprar de outro jogador, você só pode obtê-los completando Jhudora’s Bluff. Este é um minijogo em que um NPC solicita um item e dá a você um determinado período de tempo para obtê-lo. Jhudora começa a encomendar itens indesejados, mas seus pedidos ficam cada vez mais caros. Ela até encomendará itens que não estão disponíveis no mercado – eles devem ser comprados de outros jogadores.

Redditors calcularam que custam, em média 40 milhões n Para obter com sucesso a varinha do gênio das trevas. É uma tarefa difícil e com muito risco, pois seus objetos são completamente aleatórios. Se você não conseguir retornar com o item a tempo, toda a missão será reiniciada. Se você tiver o azar de receber um selo caro, poderá perder milhões de NP.

Infelizmente, algo pior aconteceu. O jogador que passar “alexgag” eu doei sem querer Em 13 de janeiro Tentando comprar um bastão quem é diferente neopets O usuário, que encomendou milhões de compras na loja como parte da troca. Seu inventário encheu rapidamente quando ele comprou os itens, e ele doou a varinha para liberar mais espaço. Claro, ele não percebeu que o vendedor realmente lhe enviou a varinha como parte da troca. Acabou doando The Wand of the Darkest Faerie junto com os itens da loja. Isso significa que a varinha foi doada para a Árvore do Dinheiro como qualquer um dos milhões neopets Os jogadores podem obter o stick. A maioria dos itens no centro de doações são lixo sem valor, mas alguns benfeitores estão tentando encher a árvore de dinheiro com presentes realmente úteis para novos jogadores.

Depois de publicar sobre sua tragédia em reddit, muitas pessoas tentaram ajudar alexgag a recuperar a varinha da loucura mais sombria. A árvore do dinheiro foi explorada pela sociedade em busca desse item indescritível, mas ninguém parece ter tido sorte. Finalmente, um streamer chamado Andres Ortiz o pegou da árvore do dinheiro logo depois.

Ortiz saw alexgag’s post on Reddit and realized that its owner wanted the wand back. No one would have any way of knowing that he obtained the wand, but he decided to dar Voltar Em qualquer caso. Porra, que cara bom. vários neopets os usuários eram Então eu fui tocado por este trabalho de caridade que doaram caros “prêmios de consolação” a Ortiz. É uma história de bem-estar por toda parte.