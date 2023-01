Neil Young elogia David Crosby: ‘Te amo, cara’

CNN

O lendário roqueiro Neil Young prestou homenagem a seu ex-colega de banda de Crosby, Stills, Nash & Young David Crosby.

“David se foi, mas sua música continua viva. O espírito do CSNY e a voz e energia de David estão no coração de nossa banda”, disse o comunicado. Postado no site de YoungLer.

Família Crosby quinta-feira anunciou sua morte Aos 81 anos.

A homenagem de Young continuou: “Suas ótimas canções representavam aquilo em que acreditávamos, e sempre era divertido e emocionante quando tocávamos juntos.” “Tivemos tantos bons momentos, especialmente nos primeiros anos. Crosby foi um amigo que me apoiou muito no início da vida, reunindo grandes partes de nossa experiência. David foi um catalisador para muitas coisas.”

Young concluiu: “Obrigado David por sua alma e canções, eu te amo cara. Lembro-me dos melhores tempos!”

Os caminhos de Young e Crosby se cruzaram em 1970, quando Young ingressou na Crosby, Stills & Nash. A banda era então conhecida como Crosby, Stills, Nash & Young e lançou “déjà vu”, que incluía o hit “Woodstock”.

Os pioneiros do rock nem sempre estiveram na mesma página, apesar dos muitos palcos que dividiram.

“Quando vocês se conhecem, quando começam uma banda, vocês ficam realmente apaixonados um pelo outro”, disse Crosby Christiane Amanpour, da CNN em 2019. “Quarenta anos depois, quando você faz isso há quarenta anos e é desenvolvido para apenas ligar a máquina de fumaça e tocar suas músicas, não é emocionante musicalmente, não é divertido e não éramos amigos.”

Amanpour levantou a questão de Crosby possivelmente consertar sua amizade com seus ex-companheiros de banda do CSNY, ao que Crosby respondeu: “Eu adoraria.”

Stephen Stills e Graham Nash também prestaram homenagem a Crosby.

“É a memória de uma vida tão única e plena, tão bem vivida, que deve nos sustentar neste período de profunda dor”, disse. declaração.

Stills acrescentou que “David viveu uma vida de gratidão profunda e permanente e foi um ser rico e extraordinário”, passando a dizer que “sua música viverá através de todos nós”.

Nash refletiu sobre seu relacionamento às vezes “volátil” em homenagem Postado no Facebook, Acrescentando que “o que sempre me interessou em David mais do que qualquer outra coisa é a pura alegria da música que criamos juntos.”