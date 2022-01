Neil Young dá aos fãs 4 meses de assinatura gratuita da Amazon Music após a queda do Spotify

A lenda do rock popular Neil Young está oferecendo aos ouvintes uma assinatura gratuita de quatro meses do serviço de streaming da Amazon em meio a consequências com o Spotify, que ele boicotou em protesto contra o polêmico radialista antivacina Joe Rogan.

Young, de 76 anos, conectou a Amazon Music a 76.000 seguidores no Twitter na sexta-feira, dizendo que “todos os novos ouvintes terão quatro meses grátis”.

“A Amazon foi pioneira em fornecer áudio de alta resolução para o público, e é um ótimo lugar para desfrutar de todo o meu catálogo com a mais alta qualidade disponível”, disse ele em uma mensagem em seu site. local na rede Internet.

Young ameaçou na semana passada remover sua música do Spotify, a menos que demita Rogan, que foi acusado por críticos de espalhar “adulteração anti-fax” em seu podcast.

Outros músicos aderiram ao boicote, incluindo Joni Mitchell e o guitarrista Nils Lofgren para a E Street Band de Bruce Springsteen.

O príncipe Harry e sua esposa Meghan também pediram ao Spotify para demitir Rogan. Uma porta-voz disse que o casal, que assinou um contrato de US$ 25 milhões com o serviço de streaming, desde abril expressa “preocupações” com o comentário de Rogan. CNN.

O artista vencedor do Grammy Neil Young está convidando os fãs a se juntarem a ele na Amazon, oferecendo uma assinatura gratuita de quatro meses, depois que ele boicotou o Spotify por postar “desinformação sobre vacinas”. Filmado em East Troy, Wisconsin, em 21 de setembro de 2019

Ele convidou os fãs a ouvir seu trabalho lendário no Amazon Prime Music, dizendo que "foi pioneiro no fornecimento de áudio de alta resolução aos fãs".

Mas o ex-casal real não se separou da empresa, dizendo que está ‘comprometido em continuar nosso trabalho juntos’ ao resolver seus problemas.

“Continuamos a expressar nossas preocupações ao Spotify para garantir que façamos alterações em sua plataforma para ajudar a lidar com essa crise de saúde pública”, disse a porta-voz.

“Estamos ansiosos para que o Spotify atenda a esse momento e estamos comprometidos em continuar nosso trabalho juntos enquanto isso acontece”.

Young – cujas músicas incluem Heart of Gold e Rockin’ in the Free World – é 27 vezes indicado ao Grammy e duas vezes vencedor do Grammy que na semana passada deu ao Spotify um ultimato para demitir Rogan ou remover seu catálogo.

“Eles poderiam ter Rogan ou Young”, escreveu ele em uma carta aberta ao seu empresário e à gravadora. “Não os dois.”

Spotify adquiriu o podcast Joe Rogan Experience em 2020, por mais de US $ 100 milhões

Outros músicos aderiram ao boicote, incluindo Joni Mitchell (à direita) e o guitarrista Nils Lofgren da E Street Band de Bruce Springsteen (à esquerda).

Quem é Joe Rogan e quais são suas opiniões controversas? Joe Rogan é um comediante e comentarista americano do UFC que ganhou muitos seguidores através do Joe Rogan Experience Podcast, lançado em 2009. O podcast apresenta entrevistas com celebridades notáveis ​​e os episódios recebem regularmente milhões de visualizações e ouvintes, tornando-o um dos podcasts mais populares do mundo. Rogan costuma compartilhar suas opiniões sobre o programa, mas isso gerou polêmica com o apresentador Durante uma entrevista de três horas e seis minutos sobre o episódio viral 1757 do experimento de Joe Rogan, Malone comparou os Estados Unidos à Alemanha nazista e disse que a sociedade de hoje estava passando por “psicose em massa” devido ao uso de vacinas. READ Brian Cox acha que Johnny Depp é superestimado Ele também alegou fazer parte da equipe que inventou a tecnologia de mRNA usada na vacina Covid-19 e disse que as empresas farmacêuticas que administram as vacinas tinham um ‘conflito de interesse financeiro’. Em abril passado, os jovens desencorajaram a vacinação, dizendo em uma conversa com o comediante Dave Smith: “Se você tem 21 anos e diz: ‘Devo ser vacinado?'” “Eu vou não. Rogan também encorajou o uso de ivermectina, embora não haja evidências de que funcione para tratar o Covid

Young, de 76 anos, criticou a plataforma de streaming, que oferece 72 álbuns de seu trabalho, por “espalhar informações falsas sobre vacinas”.

O Spotify adquiriu o podcast The Joe Rogan Experience em 2020, por mais de US$ 100 milhões.

O Spotify concordou em remover sua música dias após a emissão do alerta, mas a plataforma de streaming confirmou que desempenhou um papel na contenção da desinformação do Covid.

Um porta-voz da empresa disse: “Temos políticas de conteúdo detalhadas em vigor e removemos mais de 20.000 podcasts relacionados ao COVID desde o início da pandemia”. diverso.

“Lamentamos a decisão de Neil de remover sua música do Spotify, mas esperamos recebê-lo novamente em breve”.

Young não foi o primeiro a entrar em contato com o Spotify para habilitar o conteúdo controverso de Rogan.

No início deste mês, centenas de médicos e cientistas assinaram uma carta aberta ao Spotify acusando Rogan de espalhar “adulteração anti-fax” em seu podcast – e um descreveu isso como um “risco para a saúde pública”.

Lofgren – que tocou guitarra para Springsteen, Young e outros – se tornou o mais recente músico a tirar seu trabalho solo do serviço de streaming.

Young escreveu no boletim que ele estava se juntando ao seu colega de banda para “ficar com centenas de profissionais de saúde, cientistas, médicos e enfermeiros” ao criticar o Spotify por seu papel em “promover mentiras e desinformação” sobre o Covid.

Seu anúncio veio quando o Spotify enfrenta um êxodo em massa de talentos com Brené Brown pausando seu canal, e há rumores de que Dave Grohl do Foo Fighters está deixando a plataforma.

O Amazon Prime Music, que possui 2 milhões de músicas, está incluído em sua assinatura Prime.

O Amazon Music Unlimited inclui 75 milhões de músicas e podcasts a um custo de US$ 7,99 por mês ou mais.

As assinaturas do Spotify começam em US$ 9,99.