NCAA Championship Peek: Gonzaga ainda é o favorito, mas Blue Bloods está de volta

No ano passado, o Duque de Kentucky Perdeu o Campeonato da NCAA no mesmo ano Pela primeira vez desde 1976. KS, a outra potência, chegou ao terceiro lugar do torneio, mas foi tão Destruído, 85-51, pelo sul da Califórniasemeado nº 11, no segundo turno.

Nesta temporada, os Três Sangues Azuis estão de volta, e todos eles têm uma chance legítima de chegar à Final Four e competir pelo título.

Kansas, 23-4, 12-2 em sua conferência depois de vencer o Kansas State por 19 pontos na terça-feira, está no topo do Big 12, impulsionado pelo jogador nacional do ano indicado Ochai Agbaji, que tem médias de 20,2 pontos e 5,2 rebotes. número um – junto com Gonzaga, Auburn e Arizona – pelo comitê de basquete masculino da Divisão I, cujos membros incluem diretores esportivos e comissários de conferências.

Duke e Kentucky, que apresentam uma grande mistura de novatos individuais ao lado de jogadores experientes, são ambos classificados em segundo lugar.

Mike Krzyzewski, 75, Ele treina sua última temporada no Duke (23-4, 13-3 Atlantic Coast Conference) e ele parece ter todas as armas que precisa para competir pelo sexto campeonato do programa.

Os Blue Devils têm cinco jogadores selecionáveis ​​na primeira rodada do draft da NBA, liderados pelo calouro de 1,90m Paulo Panchero, uma escolha previsível entre os três primeiros com média de 16,9 pontos e 8,4 rebotes por jogo; o ala júnior Wendell Moore Jr. (13,9 pontos, 5,6 rebotes, 4,6 assistências); E o novo goleiro Trevor Kells (12,0 pontos, 4,0 rebotes).