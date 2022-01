Nazaré, Portugal

A Nazaré, vila piscatória e turística em Portugal, era praticamente desconhecida e, até 2000, os surfistas enfrentaram pela primeira vez com coragem as suas terríveis ondas de inverno. Desde então, os recordes mundiais de sobrevivência a 30m + ondas altas caíram, e filmes foram feitos para celebrar os bravos (loucos?) Surfistas que estão dispostos a arriscar suas vidas para desafiar as ondas mais altas do mundo. Off-shore destaca os padrões atuais no filme sedimentar. A imagem foi tirada em 24 de novembro de 2009. Abrange uma área de 18 x 25,7 km e está localizada 39,6 graus norte, 9,1 graus oeste.

Com suas 14 bandas espectrais na região de comprimento de onda do infravermelho termal e sua alta resolução externa de 15 a 90 metros, o ASTER Imagens da Terra para mapear e observar as mudanças na superfície do nosso planeta. ASTER é um dos cinco instrumentos de observação da Terra lançados em 18 de dezembro de 1999 na Terra. Esta ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão. O Comitê Científico Conjunto EUA/Japão é responsável pela verificação e calibração de instrumentos e produtos de dados.

A ampla cobertura de espectro do ASTER e a alta resolução espectral fornecem informações importantes para mapeamento de superfície e monitoramento de condições dinâmicas e mudanças transitórias em muitos campos. Exemplos de aplicações são o monitoramento de avanços e recuos de geleiras; Monitoramento de vulcões ativos; Detecção de estresse de colheita; Determinação da morfologia da nuvem e propriedades físicas; Avaliação do pântano; Monitoramento da poluição térmica; Decadência de coral; Mapeamento da temperatura do solo e da superfície geológica; E medindo o equilíbrio térmico da superfície.

A equipe científica dos EUA está sediada no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia. A missão da Terra faz parte da Diretoria de Operações Científicas da NASA, em Washington.

Mais informações sobre o ASTER estão disponíveis aqui http://asterweb.jpl.nasa.gov/.