NASA Substitui Vazamento Artemis 1. Selos de Combustível

A NASA tem Conclua um reparo crítico Um foguete do Sistema de Lançamento Espacial (SLS) de última geração. Na sexta-feira, os engenheiros substituíram vazamento vazamento o que obrigou a agência a desmantelar sua última tentativa de lançar o Artemis 1. Em 3 de setembro, uma das instalações das linhas de combustível para o SLS começou a vazar hidrogênio. A equipe de terra do Kennedy Space Center tentou solucionar o problema três vezes, apenas para o vazamento persistir e forçar a NASA a cancelar a tentativa de lançamento. Na sexta-feira, os engenheiros também substituíram a vedação na “linha de liquefação” de hidrogênio de 4 polegadas que foi responsável por um vazamento menor durante um período anterior. Tentativa de lançamento em 29 de agosto.

Com as novas juntas no lugar, a NASA planeja realizar um teste de reabastecimento para verificar se estão funcionando conforme o esperado. A corrida a seco veria os engenheiros tentarem carregar o SLS com todos os 736.000 galões de hidrogênio e oxigênio líquido necessários durante um voo regular. A NASA espera concluir com sucesso este teste já em 17 de setembro. “Esta demonstração permitirá que os engenheiros inspecionem os novos selos sob condições criogênicas ou ultra-frias, conforme esperado no dia do lançamento e antes de embarcar na próxima tentativa de lançamento”, disse a agência.

Quinta-feira, NASA anunciar Estava mirando em 23 de setembro para outra tentativa de colocar Artemis 1 no espaço, com 27 de setembro como backup. Se ele será capaz de definir essas datas dependerá do teste de reabastecimento da próxima semana e de uma decisão da Força Espacial dos EUA. Os regulamentos da aviação exigem que a NASA teste a bateria do sistema de terminação de voo Artemis 1 a cada 20 dias. Isso é algo que só pode ser feito dentro do prédio de montagem de veículos no Kennedy Space Center. A Força Espacial havia dado anteriormente à agência uma extensão do prazo de 20 dias. A NASA agora solicitou outra renúncia.