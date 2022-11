NASA inicia contagem regressiva para lançamento do foguete lunar Artemis

Contagem regressiva para NASA Artemis I O lançamento está em andamento para uma decolagem prevista da costa espacial da Flórida na quarta-feira, embora os danos causados ​​durante o furacão Nicole possam atrasar um pouco mais o vôo do foguete.

Ele também fez o furacão Nicole terra na Flórida Na quinta-feira passada, a Associated Press informou que ventos fortes fizeram com que uma seção de 10 pés da barragem se descolasse perto da cápsula da tripulação no topo do foguete.

Este é o primeiro voo de teste do foguete de 322 pés, que está programado para ser lançado do Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, Flórida, às 1h04 de quarta-feira – a cápsula da tripulação não será operada por astronautas neste voo, mas teste bonecos vão ocupar o espaço.

NASA revela arte, vou começar a próxima tentativa

Os gerentes da missão temem que a barragem descascada, embora estreita, possa danificar o míssil se ele se romper. Espera-se que eles tomem uma decisão final sobre se devem prosseguir com o lançamento na noite de segunda-feira, de acordo com a Associated Press.

“Artemis I será o primeiro de uma série de missões cada vez mais complexas para construir uma presença humana de longo prazo na Lua nas próximas décadas”, disse a NASA em seu site. “Os principais objetivos do Artemis I são demonstrar os sistemas Orion em um ambiente de voo espacial e garantir retorno seguro, pouso, respingo e recuperação antes do primeiro voo com a tripulação no Artemis II”.

Ao longo de 25 dias, 11 horas e 36 minutos, a espaçonave viajará 1,3 milhão de milhas e, quando reentrar na atmosfera da Terra, deverá viajar a 24.500 milhas por hora, ou Mach 32, antes de decolar. 11 de dezembro.

Cientistas da NASA trabalhando em missões terrestres em preparação para o retorno de botas americanas à lua

Enquanto estiver no espaço, a NASA disse em seu site, a espaçonave orbitará a Terra e implantará painéis solares e um estágio de empuxo criogênico temporário, ou ICPS, para obter impulso suficiente para deixar a órbita do planeta e viajar para a Lua.

Levará vários dias para chegar à lua, mas quando chegar, voará 62 milhas acima da superfície lunar e usará a força da gravidade para impulsionar a espaçonave Orion a cerca de 40.000 milhas da lua em órbita.

Em seguida, orbita a Lua por seis dias antes de retornar à Terra. Assim que a espaçonave retornar, espera-se que ela pouse na costa de Baja, Califórnia.

A Associated Press informa que a missão de US $ 4 bilhões de um mês foi adiada desde agosto, devido a um vazamento de combustível e Furacão Ian.

Coloque seu negócio FOX em movimento clicando aqui

A NASA moveu o foguete para seu hangar durante o furacão Ian, mas permaneceu na plataforma de lançamento do furacão Nicole.

A última vez que a NASA enviou astronautas à Lua foi durante a última missão Apollo em dezembro de 1972.