NASA confirma lançamento do telescópio na véspera de Natal

NASA Filmagem na próxima sexta-feira – Noite de Natal – Para lançar o mais recente telescópio espacial.

O administrador da NASA, Bill Nelson, confirmou na sexta-feira que o Telescópio Espacial James Webb tentará explodir em 24 de dezembro. O míssil europeu Ariane fornecerá a sustentação da Guiana Francesa na América do Sul.

10 bilhões de dólares na web – considerada a sucessora do espaço Hubble telescópio – Era para subir no sábado, mas foi atingido durante os preparativos para o lançamento, o que atrasou quatro dias. Em seguida, um link de mau contato no foguete teve que ser reparado, e o lançamento foi adiado por mais dois dias.

Autoridades espaciais dos EUA e da Europa assinaram na sexta-feira a data de lançamento, após uma rodada final de testes.

Nelson espera uma multidão menor no local de lançamento devido ao feriado. A decolagem está programada para 7h20 EDT.

“Desde a véspera de Natal, todas as delegações do Congresso que estavam caindo evaporaram”, disse ele à Associated Press. Ele observou que até mesmo a equipe da NASA e os contratados haviam diminuído. Mas estará lá.

Depois de anos voando, Webb vai olhar para trás, aproximadamente ao início dos tempos, quando as primeiras estrelas e galáxias estavam se formando, enquanto também examina a atmosfera dos planetas orbitando as estrelas mais próximas de sua casa. NASA tem parceria com europeu E canadense Agências espaciais no mega projeto.

“Há muito interesse nisso, apenas abre todos os tipos de novos entendimentos e descobertas sobre o universo”, disse Nelson.

Existe um presente de aniversário melhor do que ver o lançamento de um telescópio?

“Tudo que eu quero no Natal não são meus dentes da frente, mas o sucesso do JWST”, Nelson respondeu, referindo-se ao telescópio em seu curta.