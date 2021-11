Não tem dinheiro para comprar o Bose QC45? QC35 II Metade do preço com esta oferta de fone de ouvido da Black Friday

Se você adora a aparência dos novos fones de ouvido Bose QuietComfort 45 (e por que não), mas não consegue atingir o preço pedido de £ 319, este aqui Oferta da Black Friday Bose QC35 II Pode ser a oferta certa para você.

A Amazon conseguiu um enorme desconto de £ 165 sobre o preço de Bose QC35 IIanterior ao QC45. Isso significa que em vez de pagar o preço de varejo original de £ 330, eles poderiam ser Seu por apenas £ 165! Agora, este é um dos negócios de fones de ouvido da Black Friday.

Oferta de fones de ouvido com cancelamento de ruído da Black Friday Bose

Estes são provavelmente os melhores fones de ouvido Black Friday disponíveis para os fãs da Bose, embora aqueles que procuram muito Você deve dar uma olhada nos melhores fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído por este preço Sony WH-1000XM3 por £ 149 em um negócio na Hughes.

O Bose QuietComfort 35 II foi lançado em 2017, um ano após seu antecessor, o padrão QC35. a diferença? Eles têm um botão dedicado do Google Assistente – com um toque, você pode se afastar do Google Assistente inteligente e fazer com que ele controle sua música, conte suas curiosidades e leia as notificações do smartphone. útil.

Você também pode usá-lo para ditar respostas às mensagens. Isso é inestimável nos meses de inverno, quando você não quer pegar o telefone do bolso ou da bolsa e tirar as luvas para responder.

Os fones de ouvido podem ser conectados a dois dispositivos simultaneamente, facilitando a alternância entre música em um e chamadas no outro.

Você pode ter três níveis de cancelamento de ruído – além do nível 11 do Fones de ouvido Bose com cancelamento de ruído 700, mas ainda é mais avançado do que alguns. É muito eficaz na neutralização de ruídos externos.

A duração da bateria de 20 horas (ou 40 se apenas o cancelamento de ruído for usado) foi melhorada, mas a esse preço você terá dificuldade em encontrar um pacote tão completo.

