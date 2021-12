Não tão rápido: Dwayne Johnson critica a ‘manipulação’ de Vin Diesel

É oficial: Dwayne Johnson diz que “não há chance” de ele voltar para a franquia “Velozes e Furiosos”, colocando o ex-co-estrela Vin Diesel entre The Rock e um lugar rápido.

Em novembro Compartilhamento no Instagram, depois de anos de estresseDiesel implorou a sua ex-estrela para reprisar o papel de Luke Hobbs na décima edição da popular série de filmes – completa com referências a seus filhos, citando o legado de Falecido Paul Walker “Cumpra seu destino”, defende Johnson.

Acontece que o Mostrar “Hobbs & Shaw” O astro já se decidiu e se surpreende com a iniciativa de Diesel.

Johnson disse recentemente em uma longa entrevista com CNN.

“Fui firme, mas amigável com minhas palavras e disse que sempre apoiaria o elenco e sempre torceria pelo sucesso da franquia, mas não havia chance de um retorno.”

Os atores Dwayne Johnson, saíram e Vin Diesel na estreia de “Fast Five” no Rio de Janeiro em 2011. (Philippe Dana / The Associated Press)

Em um apelo de novembro para Diesel no Instagram, ele escreveu: “Meu irmão mais novo, Dwayne … já estava na hora. O mundo está esperando o final do Fast 10. Você sabe, meus filhos se referem a você como tio Dwayne na minha casa. Não há férias que passam e você não manda os seus votos de felicidades .. Mas chegou a hora, um legado o aguarda.

Diesel acrescentou, “Eu digo isso por amor … mas você tem que mostrar, não deixe a franquia ficar parada, você tem um papel muito importante a desempenhar.” “Hobbs não pode ser interpretado por mais ninguém. Espero que você esteja à altura da ocasião e cumpra seu destino.”

Johnson fez sua estréia no cinema em 2011, Fast Five, que foi um grande sucesso de bilheteria e apareceu em mais três séries. Ele disse em 2016 Batida de cabeça em co-estrelas masculinas não identificadas Durante as filmagens do filme “Fate of the Furious” de 2017, ele deixou os fãs confusos sobre seu futuro com o fenômeno global.

Johnson disse à CNN que falou em particular com seus parceiros da Universal Pictures sobre sua decisão e que eles “deram muito apoio porque entendem o problema”. Por isso, ele ficou desapontado ao ver o discurso de volta nas redes sociais.

“A postagem de Fenn no ano passado foi um exemplo de sua manipulação”, continuou Johnson. “Não gostei que ele tenha criado os filhos no trabalho, e Paul Walker também morreu. Deixe-os de fora. Conversamos sobre isso meses atrás e chegamos a um entendimento claro.”

“Meu objetivo durante todo o tempo foi terminar minha jornada incrível com esta incrível franquia Velozes e Furiosos com gratidão e graça. Uma pena que esse diálogo público turvou as águas.”

A estrela e ex-lutador de “Red Notice” e “Jungle Cruise” disse estar confiante no mundo de “Fast” e em “sua capacidade de apresentar consistentemente performances ao público”. Johnson também desejou a suas ex-estrelas e membros da equipe “boa sorte e sucesso no próximo capítulo”.

Enquanto isso, a Johnson’s Seven Bucks Productions está desenvolvendo uma sequência, intitulada Hobbs & Shaw. O décimo filme “Velozes e Furiosos” tem lançamento previsto para maio de 2023 e será dirigido por Justin Lin, que dirigiu o segundo ao sexto filmes e Pandemic Success 2021, “F9: The Fast Saga.” As veterinárias Diesel e “Fast” Therese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Song Kang e Natalie Emmanuel estão agendadas para retornar.

Os representantes de Diesel não responderam imediatamente na quinta-feira a um pedido de comentário do The Times.