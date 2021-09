Não se deixe enganar – o Astro da Amazon não é um robô doméstico, é uma câmera sobre rodas

Ontem, a Amazon anunciou o “robô doméstico” – um Um dispositivo com rodas chamado Astro Ele tem uma tela de exibição, uma série de sensores e uma câmera de endoscopia do topo de seu corpo como um mastro. em um Anúncios astronômicosA Amazon está apresentando o dispositivo como uma inovação da engenharia e a realização de um sonho de ficção científica de longa data: construir um robô que possa ajudar em casa.

Isso é um absurdo, é claro. O que Astro – para melhor ou pior – é uma câmera sobre rodas.

Astro definitivamente não pode te dar uma cerveja

As limitações físicas do Astro são óbvias. Não tem armas ou manipuladores. Não havia maneira de interagir com o mundo a não ser esbarrar nas coisas na altura de Shin. Ele não pode se mover entre as etapas e, de acordo com funcionários que trabalharam no bot e falar com vícioÉ frágil e sujeito à autodestruição. Um disse ao jornal: “Astro é horrível e quase certamente teria se jogado escada abaixo se tivesse oportunidade.” (Oh, lo! Absolutamente não posso te dar uma cerveja Um meme frequente quando as empresas tentam estimular robôs domésticos.

Mas a Amazon ainda está oferecendo aos clientes um pouco do Astro, e para aqueles preocupados com as implicações dessa tecnologia na privacidade, o principal benefício do dispositivo deve ser considerado. A Amazon diz que o Astro usará o reconhecimento facial para identificar as pessoas em sua casa e identificar intrusos. (Mais uma vez, no entanto, vício Indica que esse recurso funciona mal no mundo real.) O robô pode ser configurado para “vigiar” sua casa à noite e pode ser ativado e direcionado remotamente, permitindo que você espie a câmera do endoscópio por meio do telefone. Em um anúncio da Amazon, o casal usa esse recurso para verificar se o fogão está desligado.

São coisas bobas, mas também úteis. Esses são os recursos que muitas pessoas desejam. Todos se preocupam em manter a segurança de suas casas, e se você já está investindo em monitoramento doméstico, mas não quer colocar uma câmera em todos os cômodos, o Astro pode parecer uma solução atraente. (Se as pessoas pagarão US $ 999 pela diversão e se o Astro realmente funcionará como prometido, são questões em aberto.)

Também é importante notar que, embora muitas pessoas não confiem ou odeiem a Amazon por seus maus tratos consistentes aos trabalhadores, quebra de sindicatos e evasão fiscal, a empresa na verdade continua sendo amada pelo público americano. em um pesquisa A beira Executar em 2020A Amazon teve a impressão mais favorável nos Estados Unidos de qualquer empresa de tecnologia e foi considerada a segunda empresa mais confiável depois da Microsoft. Então, o fato de Amazonas Vender esta câmera móvel não necessariamente afastará as pessoas do produto.

Astro também é importante para a grande estratégia da Amazon. A visão de tecnologia da empresa é uma das Computação Ambient Para equipar uma rede de sensores, alto-falantes inteligentes, câmeras e assistentes digitais embutidos nas casas dos usuários. A empresa quer oferecer conveniência organizando a vida dos clientes, de preferência por uma taxa de assinatura recorrente, assim como faz com o Prime Delivery. E desde que adquiriu a empresa de campainha de vídeo Ring em 2018, a segurança e vigilância doméstica se tornaram uma parte cada vez mais importante dessa oferta. Portanto, enquanto muitos reclamam que o Astro é principalmente um monitor, este se encaixa bem na Amazon.

A Amazon tem uma história muito sombria quando se trata de vigilância

Pessoalmente, acho que Astro é um conceito incompleto e parte de uma tendência perigosa de vigilância onipresente na qual você nem pensa. Embora eu aceite o fato de que muitas pessoas desejam esse tipo de tecnologia em suas casas, a Amazon em particular tem mostrado repetidamente falta de cuidado e honestidade no modo como esse tipo de tecnologia é desenvolvido. No passado, a empresa vendeu Sistemas de reconhecimento facial com preconceito racial E câmeras de segurança que podem ser hackeadas; Ele Ela Parceria fortemente com a aplicação da lei e usa Táticas de intimidação para levar seus produtos aos consumidores. Olhando para esta data, não tenho certeza do porquê qualquer um Ele confiará na Amazon para supervisionar esses tipos de sistemas.

Mas é aqui que a aparência de “robô doméstico” do Astro se torna útil. Para muitas pessoas que estão olhando para o Astro, pode parecer apenas uma novidade – na verdade, já foram feitas comparações com robôs “de estimação” como o Aibo. Mas acho que gosto do Facebook Óculos de sol Ray-Ban com câmerasO objetivo do Astro não é resolver nenhum problema em particular, mas neutralizar o conceito básico: acostumar as pessoas a ter uma câmera que se move constantemente em suas casas. O Astro não é um robô doméstico, é uma câmera sobre rodas, e é exatamente o que a Amazon deseja.