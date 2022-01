Não perca a quádrupla chuva de meteoros e a ascensão de Marte

O que está acontecendo em janeiro? Ano Novo e Lua Nova; meteoros à meia-noite e Marte Sobe.

Janeiro começa com lua nova no dia 2. Isso significa que a primeira semana do mês é ideal para observar as estrelas porque os poucos dias antes e depois da lua nova são os mais escuros. Saia por volta das 20h ou 21h durante toda a semana e olhe para o sul para se deslumbrar com todas as estrelas brilhantes do Círculo de Inverno, junto com as Plêiades e Orion.

As chuvas de meteoros do Quaternário atingem o pico na noite de 2 de janeiro e na manhã do terceiro dia. Esta tende a ser uma das melhores chuvas de meteoros do ano e freqüentemente produz uma série de meteoros brilhantes chamados bolas de fogo. O pico deste ano coincide com a lua nova, o que proporciona ótimas condições de visualização, desde que o céu esteja limpo. Você também deve ser capaz de ver alguns meteoros nas duas noites antes e depois.

Para obter a melhor visualização da chuva de meteoros, encontre um local escuro, longe das luzes brilhantes da cidade, aponte seus pés aproximadamente para o nordeste e olhe para cima. Os meteoros parecem irradiar da constelação de Boötes, que inclui a estrela brilhante Arcturus. (Mas pode aparecer em qualquer lugar no céu!) Em geral, será melhor visto depois da meia-noite, uma vez que Boötes tenha se erguido acima do horizonte local. Acredita-se que a fonte dos asteróides seja o asteróide 2003 EH1, que pode na verdade ser um cometa extinto. Portanto, comece seu novo ano pegando algumas estrelas cadentes depois da meia-noite de 3 de janeiro.

Por fim, alguns destaques ao entardecer e ao amanhecer. Em 5 de janeiro, olhe para o sudoeste após o pôr do sol para encontrar a lua crescente em estreita conjunção com a lua crescente Júpiter. A distância entre os dois será de apenas 4 graus, o que os torna visíveis juntos pela maioria dos binóculos.

Então, no final do mês, em 29 de janeiro, se você acordar cedo, poderá ver a lua perto do planeta vermelho. Juntar-se ao par será no céu sudeste Vênus. Tendo deixado o céu noturno no mês passado, Vênus agora surge antes do nascer do sol como a “Estrela da Manhã”. Agora, Marte está lentamente voltando à vista depois de passar atrás do Sol nos últimos meses. Na verdade, NASA Ele para de se comunicar com nossa espaçonave de Marte por cerca de duas semanas a cada dois anos, quando o planeta está diretamente oposto ao sol. Este evento, denominado conjunção solar, ocorreu em outubro.

Marte continuará a se iluminar e subir ainda mais nos próximos meses, pois terá associações muito próximas com ele Saturno E o comprador, do qual falaremos em vídeos futuros, fique ligado!