Não perca a chuva de meteoros Geminid – e confira a câmera Live Meteor da NASA

Geminídeos são causados ​​por detritos de um corpo celeste conhecido como 3200 Phaethon, cuja origem tem sido objeto de algum debate. Alguns astrônomos o consideram um cometa extinto, com base em observações que mostram uma pequena quantidade de material deixando a superfície do Phaethon. Outros argumentam que deve ter sido um asteróide devido à sua órbita e à sua semelhança com o asteróide do cinturão principal de Pallas.

Qualquer que seja a natureza do Phaethon, as observações mostram que os geminídeos são mais densos do que os meteoritos pertencentes a outras chuvas, permitindo-lhes atingir alturas de até 29 milhas acima da superfície da Terra antes de queimar. Meteoritos pertencentes a outras chuvas, como as Perseidas, queimam muito mais alto.

Geminídeos podem ser vistos por quase todo o mundo. No entanto, é melhor visto por observadores no hemisfério norte. Conforme você entra no hemisfério sul e segue em direção ao Pólo Sul, a altitude radioativa do Geminídeo – o ponto celestial no céu onde os meteoros Geminídeos parecem estar – aumenta e diminui acima do horizonte. Portanto, os observadores nesses locais veem menos geminídeos do que seus equivalentes do norte.

Além do clima, a fase da lua é um fator importante para determinar se as chuvas de meteoros terão boas taxas durante um determinado ano. Isso ocorre porque a luz da lua “lava” os meteoros fracos, fazendo com que os observadores do céu vejam menos meteoros brilhantes. Este ano, a lua estará cerca de 80% cheia no auge de Gêmeos, o que não é ideal para a tão considerada chuva de meteoros. No entanto, espera-se que esta lua brilhante se ponha por volta das 2h da manhã onde quer que você esteja, deixando algumas horas para a observação de meteoros até o crepúsculo.

A NASA estará transmitindo ao vivo o pico da chuva de 13 a 14 de dezembro através da Câmera Meteorite no Marshall Space Flight Center da NASA em Huntsville, Alabama, (se nosso clima cooperar!), Começando às 20h CST. NASA Meteor Watch Página do Facebook.

Vídeos Meteor gravados por Todos Sky Fireball Network Também disponível todas as manhãs para aprender sobre os Geminídeos nesses vídeos – basta pesquisar os eventos rotulados como “GEM”.

Saiba mais sobre Geminídeos abaixo:

Por que eles são chamados de Geminídeos?

Todos os meteoritos associados a uma chuva têm órbitas semelhantes e todos parecem vir do mesmo lugar no céu, que é chamado de radioativo. Gêmeos parece irradiar de um ponto na constelação de Gêmeos, daí o nome “Gêmeos”.

Quão rápidos são os geminídeos?

Geminídeos viajam 78.000 mph (35 km / s). Isso é 1.000 vezes mais rápido do que uma chita, cerca de 250 vezes mais rápido do que o carro mais rápido do mundo e mais de 40 vezes mais rápido do que uma bala em alta velocidade!

Como você assiste Gemini?

Se não estiver nublado, fique longe de luzes fortes, deite-se de costas e olhe para cima. Lembre-se de deixar seus olhos se ajustarem à escuridão – você verá mais meteoros desta forma. Lembre-se de que esta edição pode levar cerca de 30 minutos. Não olhe para a tela do seu celular, pois estragará sua visão noturna!

Os meteoros geralmente podem ser vistos em todo o céu. Evite ver o flash, pois os meteoros próximos a ele têm caminhos muito curtos e podem ser facilmente perdidos. Ao ver um meteoro, tente rastreá-lo ao contrário. Se você terminar na constelação de Gêmeos, há uma boa chance de ter visto o signo de Gêmeos.

Assistir em uma cidade com muita poluição luminosa tornará difícil ver Gêmeos. Você pode ver apenas um punhado durante a noite, neste caso.

Qual é a melhor época para observar Gêmeos?

A melhor noite para ver o chuveiro é 13 e 14 de dezembro. Os observadores do céu no hemisfério norte podem se aventurar nas primeiras horas da noite de 13 de dezembro para ver alguns Gêmeos, mas com a luz da lua e baixas brilhantes no céu, você pode não ver muitos meteoros.

Os melhores preços aparecerão quando a radiação for mais alta no céu, por volta das 2h00 hora local, hemisfério sul incluído, em 14 de dezembro. A lua aparecerá mais ou menos na mesma hora. Portanto, observar do pôr do sol até o crepúsculo de 14 de dezembro deve produzir mais meteoros.

Você ainda pode ver geminídeos em outras noites, antes ou depois de 13 a 14 de dezembro, mas os preços serão muito mais baixos. Os últimos Geminídeos podem ser vistos no dia 17 de dezembro.

Quantos geminídeos os observadores podem esperar ver nos dias 13 e 14 de dezembro?

Realisticamente, a taxa atribuída aos observadores no hemisfério norte está perto de 30-40 meteoros por hora. Os observadores no hemisfério sul verão menos Geminis do que aqueles no hemisfério norte – talvez 25% das taxas no hemisfério norte.

Embora as condições deste ano não sejam as melhores para ver a chuva de meteoros Geminídeos, ainda seria um bom show para capturar em nosso céu noturno.

