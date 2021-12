Não compre um monitor ou TV apenas para HDMI 2.1 – leia as letras pequenas ou você será enganado

Quatro anos consecutivosFicamos surpresos com os recursos do HDMI 2.1 – um padrão de conector de vídeo relativamente novo que pode fornecer taxas de atualização variáveis ​​(VRR), conexões automáticas de baixa latência (ALLM) e, claro, um tubo gigante com largura de banda de 48 Gbps (e sinalização de taxa constante) para entrega. Resolução de até 10 kB Taxa de atualização de até 120 Hz dependendo do cabo e da pressão.

Mas hoje eu aprendo que Não somente Todos esses recursos são tecnicamente opcionais, mas o padrão HDMI tem o corpo realmente encoraja Os fabricantes de TVs e monitores que não possuem nenhuma dessas coisas – zip, zilch, zero – estão efetivamente mentindo e chamando-o de “HDMI 2.1” de qualquer maneira.

Esta é a palavra A partir de TFTC meio, que confrontou um oficial de licenciamento de HDMI com a notícia de que a Xiaomi estava vendendo um monitor “HDMI 2.1” que não suportava nenhum recurso HDMI 2.1 e foi informado de que este era um caso perfeitamente razoável.

É irritante.

Isso significa que inúmeras pessoas, algumas das quais em nossas análises nos encorajaram a procurar produtos HDMI 2.1, podem ser enganadas em proteções futuras falsas se não olharem para as letras miúdas para ver se recursos como ALLM, VRR ou mesmo alta taxas de atualização eram possíveis. Pior ainda, eles seriam enganados por nenhum motivo particularmente bom: havia uma versão perfeitamente boa do HDMI sem esses recursos chamados HDMI 2.0, mas o Gerenciador de Licenciamento HDMI decidiu eliminar a marca quando apresentou o novo.

Muito pouco disso é realmente uma notícia, eu vejo – Tecnicamente, deveríamos saber que os recursos de letreiro HDMI 2.1 seriam opcionais Já faz algum tempo, aqui em A beira Vimos muitos navios de TV sem suporte total. Em uma história sobre como comprar Melhor jogo de TV para PS5 e Xbox Series X, descreveu-as como “dores de crescimento precoces”.

Mas agora parece que essas dores podem ser apenas o começo – agora que a Xiaomi mergulhou o dedo do pé na água turva e os poderes HDMI expressaram seu apoio. Confirmamos com o oficial de licenciamento HDMI que, de fato, a Xiaomi já está fazendo uma extensão o correto algo no que diz respeito a ele. “Os dispositivos não podem mais ser certificados para a versão 2.0”, escreveu o porta-voz da HDMI.org Douglas Wright.

“Todos nós dependemos de fabricantes e vendedores”

“A HDMI tem algum comentário sobre a confusão que isso pode causar ao consumidor?” Eu faço o pedido por e-mail. “Todos nós dependemos de fabricantes e fornecedores para declarar adequadamente quais recursos seus dispositivos suportam”, acrescenta Wright.

Você confia no seu fabricante ou vendedor, que basicamente tenta vender a você o máximo que pode? Ou você acha que pode, por exemplo, Autoridade de Padrões Ele deveria ser encarregado de fazer um selo que realmente signifique algo em vez de ajudar as empresas ou mesmo pagá-las para enganá-lo?

“E quanto ao USB?” você pode perguntar. Sim, também nos preocupamos com a marca USB-C, onde há apenas um cabo teoricamente pode Ele permite que você carregue seu laptop, transfira até 20 Gbps de dados, conecte vários monitores e até mesmo conecte a uma placa de vídeo externa, mas talvez Mesmo Não faça nenhuma das opções acima. Nós vimos alguns Golpes de negócios semelhantes Do USB também – como quando o Fórum do Implementador do USB decidiu repentinamente fazer o USB 3.0 e o USB 3.1 parecerem melhores no varejo, chamando-os de “USB 3.2 Gen 1” e “USB 3.2 Gen 2”.

Mas normalmente, eu me sinto como USB-IF, pelo menos tentar Para acalmar a confusão do consumidor com novas combinações de logotipos e nomes, mesmo que sejam Isso acaba tornando muitos deles remotamente viáveis.

Como alguém que ajudou duas vezes os membros da família a entender que o número de megapixels não tem nada a ver com a velocidade de processamento do seu telefone, isso é ruim. E isso antes de considerarmos que comprar cabos para esses dispositivos também é muito ruim, com muito pouca garantia de que você obterá um cabo HDMI ou USB-C de qualidade que pode realmente fornecer largura de banda suficiente (e no caso de USB-PD, suficiente wattagem) para ativar todos os recursos, mesmo que sua TV, monitor e laptop os forneçam.

Por favor, façam melhor, órgãos de padronização.