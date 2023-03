Não, a Amazon não deveria comprar a AMC – ou qualquer outra cadeia de filmes

As ações da AMC subiram na terça-feira em meio a rumores de que a Amazon pode fazer uma oferta pela rede de cinemas e deve registrar novos ganhos na quarta-feira. Galore – este é um “estoque meme”, afinal – compreensível, mas os investidores devem ver o que o estoque da Amazon faz.

Isso significa: muito pouco. As ações da Amazon (Ticker: AMZN) caíram 0,8% na terça-feira, abaixo do nível



Standard & Poor’s 500,

No entanto, as ações se recuperaram na quarta-feira. Relatório do cruzamento O fato de a Amazon estar explorando a aquisição da AMC Entertainment (AMC) pode ter levado os investidores da rede de cinemas a um frenesi, mas os acionistas da gigante da tecnologia não parecem compartilhar desse sentimento.

Na superfície, há uma lógica para o negócio. O relatório, que citou várias fontes anônimas, disse que a aquisição daria uma tábua de salvação para a AMC, que está fortemente endividada após a pandemia de Covid-19, e daria à Amazon uma nova plataforma física para comercializar seus produtos Prime e vender. . serviços e coleta de dados.

Mas a Amazon não deveria estar comprando a AMC, os investidores movidos a memes que colocaram suas ações entre as mais loucas do mercado. Não tem nada a ver com a reputação da ação: não faz muito sentido para os negócios e, embora a Amazon seja sem dúvida uma potência, o grupo não tem um histórico estelar com localizações físicas.

“O ponto principal é que a Amazon não tem interesse em estar no espaço teatral para ganhar dinheiro”, escreveu Alicia Reese, analista da Wedbush, em nota na terça-feira. Ela disse que, se fosse uma questão de ir a um cinema físico para colocar uma produção do Prime na disputa pelos prêmios de Hollywood, o Cineworld (CINE) – que entrou com pedido de concordata no ano passado – seria uma opção melhor.

O “go-rate” antes da pandemia era de $ 250.000 por tela. Com a falência da Cineworld, é possível que a Amazon consiga comprar telas por $ 200.000 e os credores recebam uma oferta como essa. Então [Amazon founder Jeff] Reese disse que os consultores de investimentos de Bezos não podiam dizer: “Eles compraram a AMC por US$ 8 bilhões”. “Eles podem querer um lugar para exibir seus próprios filmes, mas 1.000 telas são suficientes, 200 telas provavelmente são suficientes.”

Além disso, a posição de Wedbush é que a AMC não é um alvo provável de aquisição de qualquer maneira, dados seus US $ 4,6 bilhões em dívida líquida e avaliação geral, inflados pelas negociações de ações alimentadas por memes desde 2021.

Ainda assim, vale a pena dar uma olhada no histórico da Amazon com a integração de locais físicos em seu amplo negócio de tecnologia no contexto deste acordo em questão.

Há apenas um ano, o grupo anunciou que fecharia todas as suas lojas físicas nos Estados Unidos e no Reino Unido, encerrando uma jogada de varejo que vendia livros, brinquedos e artigos domésticos para os consumidores. Mais do mesmo aconteceu semanas atrás, quando a Amazon anunciou que estava fechando uma parte de suas lojas de conveniência Amazon Go, que oferecem uma compra sem caixa.

Embora pareçam medidas de corte de custos em meio a cortes maciços de custos e demissões generalizadas, a história poderia ser diferente se os locais físicos estivessem imprimindo dinheiro. Também é difícil argumentar que a aquisição da Whole Foods pela Amazon em 2017 – por US$ 13,7 bilhões, sua maior aquisição de todos os tempos – foi um sucesso.

A Amazon registra receita por meio de “lojas físicas” em suas demonstrações financeiras trimestrais e, embora não supere o Whole Foods, o supermercado sofisticado é o maior contribuinte nessa categoria.

A Amazon reportou US$ 4,52 bilhões em receita de lojas físicas nos últimos três meses de 2017, seu primeiro trimestre completo desde a aquisição da Whole Foods em agosto. Embora nos últimos três meses de 2022 ainda houvesse vendas recordes nesta categoria, elas ainda estavam perto de US$ 5 bilhões – representando menos de 10% de crescimento na receita trimestral nos cinco anos desde a aquisição da Whole Foods pela Amazon. Isso é anêmico em comparação com o crescimento que os investidores estão acostumados a ver no negócio de comércio eletrônico, sem mencionar a Amazon Web Services.

Mesmo passar pelas finanças pode dar mais crédito à potencial aquisição da AMC pela Amazon do que ela merece. Mas também torna claro o caso contra o acordo.

Escreva para Jack Denton em jack.denton@barrons.com