A Comporta era relativamente desconhecida há não muito tempo, mas hoje, com as casas unifamiliares recém-construídas, está passando por um surto de crescimento com muitas novas comunidades residenciais de empresas imobiliárias locais e internacionais.

Paulo Barreto, consultor imobiliário da Berkshire Hathaway Home Services Portugal Property, que possui uma casa no Camboja, disse que a maior parte do terreno aqui pertenceu à família portuguesa de bancos Esprito Santos. Foi nacionalizado durante a revolução dos cravos no país nos anos 1970, mas foi privatizado novamente no final dos anos 1980.

A Comporta conseguiu evitar a celebridade, Sr. Barreto disse que a maior parte é uma reserva natural protegida, onde o governo controla a construção. A acessibilidade também é um fator: a autoestrada que liga a parte de Lisboa a Camporta e reduzindo o tempo de condução não foi construída até o final da década de 1990.

“A Comporta era um lugar de pescadores e agricultores. As casas eram cabanas simples, sem eletricidade e água ”, disse ele. Disse Barreto. “Como a construção nunca foi permitida muito perto do mar, geralmente ficava no meio de arrozais.”