Na Alemanha, levante-se para combater os céticos da vacina

BERLIM (AP) – Stefanie Hoener estava em casa uma noite em Berlim quando ouviu sirenes da polícia tocando em seu bairro de Prenzlauer Berg e anti-vacina gritando insultos irados enquanto marchavam para a Igreja Getsêmani – um símbolo da revolução pacífica de 1989 no leste Alemanha que acabou com a ditadura comunista.

“Naquela noite, essas pessoas realmente cruzaram a linha”, disse Hoener na segunda-feira, ao lado de outras 200 pessoas – muitas delas vizinhas – em frente à igreja de tijolos vermelhos para protegê-la dos manifestantes anti-vacina que olhavam do outro lado da rua.

“Se hoje, quando todos podem se expressar livremente sem ter que temer nada, eles estão aqui e dizem que vivemos em uma ditadura, então não posso mais tolerar isso”, Hoener The Associated Press. “Estou muito feliz por ter sido vacinado gratuitamente e por ter recebido apoio financeiro do governo durante a pandemia.”

A atriz de 55 anos é uma entre um número crescente de alemães que se juntaram a iniciativas de base e manifestações espontâneas para se manifestar contra oponentes de vacinação, teóricos da conspiração e extremistas de extrema direita que lideraram protestos contra o COVID-19 da Alemanha. medidas.

Em todo o país, os novos contramanifestantes se mostraram a favor das restrições pandêmicas do governo e de um mandato universal de vacina, que será debatido quarta-feira pela primeira vez no parlamento alemão.

Dezenas de milhares assinaram manifestos contra manifestações antivacinas ilegais em cidades como Leipzig, Bautzen e Freiberg. Outros formaram correntes humanas em Oldenburg ou Rottweil para repelir manifestantes de extrema direita, enquanto dezenas de estudantes de medicina recentemente realizou uma vigília silenciosa do lado de fora de um hospital em Dresden para protestar contra uma manifestação de céticos de vacinas de extrema-direita.

A maioria silenciosa na Alemanha que obedientemente reduziu seus contatos sociais, se vacinou e se cuidou por quase dois anos para se proteger e os mais vulneráveis ​​do COVID-19 parecem fartos da pequena, mas barulhenta minoria de negadores do coronavírus.

Nem todos os manifestantes antivacinas na Alemanha negam abertamente a pandemia, alguns simplesmente temem os possíveis efeitos colaterais das vacinas ou sentem que as autoridades de saúde do país foram muito agressivas. No entanto, opositores radicais da extrema-direita tentaram aproveitar o movimento de protesto para seus próprios propósitos.

Os novos contra-manifestantes sentem que os radicais que se recusam a vacinar têm recebido grande atenção da mídia e têm muita influência no debate público sobre como a Alemanha deve lidar com a pandemia.

Até o presidente alemão pediu nesta semana que a maioria silenciosa do país se levante e proteja a democracia do país.

“Ser a maioria não é suficiente. A maioria deve se tornar politicamente reconhecível. Não deve recuar. O centro silencioso deve se tornar mais visível, mais autoconfiante e também mais barulhento”, disse o presidente Frank-Walter Steinmeier em um painel na segunda-feira em Berlim.

Stephan Thiel, diretor de teatro, disse que inicialmente hesitou em participar do comício em frente à Igreja Getsêmani na segunda-feira porque não queria se misturar com muitas pessoas em meio a infecções por vírus que se espalham rapidamente. Ao mesmo tempo, ele também sentiu que não tinha escolha a não ser expressar sua opinião.

“Há muitas pessoas sensatas que estão ficando em casa por causa do vírus. Também acho um pouco problemático estar aqui. Mas temos que estar aqui”, disse ele, falando por trás de uma máscara antivírus preta. “Temos que mostrar que estamos aqui e que eles não são a maioria. E espero que mais e mais pessoas venham a cada vez.”

Thiel, 51, cresceu sob o comunismo. Ele ainda se lembra de como milhões de alemães orientais derrubaram o regime com suas manifestações semanais em 1989. Ele disse estar especialmente ofendido porque os manifestantes anti-vacina tentaram explorar o simbolismo da Igreja do Getsêmani como um famoso ponto de encontro para opositores do regime comunista.

“Eu realmente não gosto de como eles tentam usar essa história. Essa também é uma razão pela qual eu vim aqui para me posicionar”, acrescentou.

O pedido de ação entre os pró-vacinas ocorre em um momento em que a sociedade alemã pode se tornar ainda mais polarizada, já que um mandato universal da vacina COVID-19 está em discussão no parlamento. As divisões nessa questão atravessam as linhas partidárias. O governo de coalizão deixou para os legisladores a elaboração de propostas interpartidárias sobre se deve haver um mandato e como ele deve ser projetado.

Até agora, pelo menos 73,5% dos 83 milhões de habitantes da Alemanha foram totalmente vacinados e 50,8% já receberam uma dose de reforço.

Para Hoener, que se juntou a uma iniciativa de bairro que organiza vigílias semanais em frente à igreja, não há dúvida de que a Alemanha deve introduzir um mandato de vacina em breve.

“Na Alemanha, infelizmente, não há pessoas suficientes que sejam vacinadas voluntariamente, então acho que isso deve ser obrigatório”, disse ela. “Caso contrário, nunca nos livraremos dessa pandemia.”

