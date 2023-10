“Música para os ouvidos de Pequim”: a China conquistou a presidência das Maldivas? | Notícias de política

A população das Maldivas é de meio milhão de pessoas distribuídas por mais de 1.000 ilhas. Mas no fim de semana passado, o pitoresco arquipélago proferiu uma decisão eleitoral que provocou ondas de choque em todo o mundo – especialmente em toda a região do Oceano Índico.

Os resultados publicados pela Comissão Eleitoral mostraram que o candidato da oposição Mohamed Maazo saiu vitorioso na segunda volta das eleições presidenciais de sábado, obtendo 54 por cento dos votos.

Moizo, que apoia laços mais estreitos entre as Maldivas e a China, derrotou o actual presidente Ibrahim Mohamed Solih, que é amplamente visto como pró-Índia.

“Com o resultado de hoje, temos a oportunidade de construir o futuro do país”, disse Moiso em comunicado após a vitória. “A força para garantir a liberdade das Maldivas.”

A votação transformou-se num verdadeiro referendo sobre as relações do país com a Índia e a China.

A Índia tem 75 militares estacionados nas Maldivas. Nova Deli diz que está lá para manter e operar dois helicópteros e um avião que doou ao país. Moizo prometeu durante toda a sua campanha eleitoral retirar essas forças das Maldivas.

“Da perspectiva de soma zero que muitas vezes impulsiona a competição entre grandes potências, Pequim é o maior vencedor desta eleição”, disse Michael Kugelman, diretor do Sul da Ásia do Wilson Center, um think tank com sede em Washington, à Al Jazeera.

O plano de campanha de Moizo não consistia apenas em reforçar os laços com Pequim, mas também em minar a Índia, apelando ao fim de qualquer presença militar indiana nas Maldivas. Isto é música para os ouvidos de Pequim, acrescentou.

A Índia procurará certamente manter o máximo de influência possível nas Maldivas, dizem os analistas.

Após o anúncio da vitória de Moiso, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, enviou as suas felicitações ao presidente eleito.

“A Índia continua empenhada em fortalecer as relações bilaterais duradouras entre a Índia e as Maldivas e em fortalecer a nossa cooperação abrangente na região do Oceano Índico”, disse Modi no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Nova Deli manteve laços estreitos com o Mali sob o presidente Solih, que assumiu o cargo após uma vitória esmagadora em 2018 sobre o mentor de Moiso, o ex-presidente Abdulla Yameen.

A Índia injetou centenas de milhões de dólares nesta área turística quente. Nova Deli também financiou projectos de infra-estruturas, grandes e pequenos, no país.

“A Índia apoiará o novo governo eleito democraticamente e procurará trabalhar em estreita colaboração com ele”, disse à Al Jazeera Shantanu Roy Chowdhury, autor de “The China Factor: Beijing’s Expanding Engagement in Sri Lanka, the Maldives, Bangladesh and Myanmar”.

Ele disse que o governo Modi “provavelmente continuará a sua busca por grandes projetos de conectividade entre homens” – um projeto rodoviário de 6,7 quilômetros (4 milhas) atualmente em construção que visa conectar a capital, Malé, à ilha de Villingili. . A Índia concedeu às Maldivas uma doação de 100 milhões de dólares e uma linha de crédito de 400 milhões de dólares para uma iniciativa de infra-estruturas.

Roy Chowdhury disse que o caminho a seguir não será fácil para Nova Delhi. “Dadas as expectativas pró-China do novo governo, o futuro da influência indiana e dos projetos de desenvolvimento está em jogo”, disse ele.

Moizu, um engenheiro civil de 45 anos de formação, mirou na relação comercial desequilibrada entre as Maldivas e a Índia e prometeu corrigi-la.

Mas embora o comércio entre os dois vizinhos do Sul da Ásia seja fortemente orientado para a Índia – como é frequentemente o caso entre uma economia gigante e uma economia mais pequena – as Maldivas têm um desempenho pouco melhor quando se trata da China.

As exportações da Índia para as Maldivas ascenderam a US$ 416 milhões em 2021Embora tenha importado US$ 49 milhões do país menor. Ao mesmo tempo, a China exportou bens valiosos US$ 395 milhões Para as Maldivas, o valor das suas importações foi estimado em 3,9 milhões de dólares.

Moizu emergiu como um candidato inesperado para liderar o Partido Progressista das Maldivas (PPM), tendo servido como Ministro da Construção no governo de Yameen. O caminho abriu-se para ele chegar ao cargo mais alto do país depois de Yameen, também um líder pró-China, ter sido colocado atrás das grades sob acusações de corrupção.

Sob Yameen, as Maldivas receberam mais de mil milhões de dólares em empréstimos da China para financiar enormes projectos de infra-estruturas, incluindo habitação para o Mali, onde a terra é escassa, e uma ponte inédita que liga a populosa capital às ilhas suburbanas e aos aeroportos próximos.

Analistas dizem que a troca da guarda em Malé pode representar uma oportunidade não só para Pequim, mas também para os investidores chineses.

“Pequim certamente tentará agir, embora eu não exagerasse o impacto das eleições nos seus padrões de investimento”, disse Kugelman.

“Mesmo sob Solih, que era pró-Índia, mas não anti-China, vimos alguma cooperação comercial contínua da China com as Maldivas – não ao nível que vimos durante o reinado de Yameen, mas ainda assim uma actividade substantiva. No entanto, a vitória de Moisi certamente será Serve como um facilitador para investidores chineses, bem como para estrategistas e diplomatas chineses seniores.

Kugelman disse que os resultados das eleições podem ser um “duro golpe” para a Índia, tanto diplomática como geopoliticamente, mas Nova Deli não desistirá.

“Nova Deli não está de forma alguma a planear levantar a bandeira vermelha e na verdade ceder as Maldivas à China. Isto iria contra a sua intensa competição com Pequim.” com o Mali.”

Enquanto Moizo se prepara para assumir o cargo em 17 de novembro, Roy Chowdhury disse que o novo líder das Maldivas poderá não ser capaz de abandonar completamente Nova Deli e voltar-se para Pequim, mesmo que quisesse.

Ele disse que a Índia continuará a enfatizar a sua ajuda ao desenvolvimento e a procurar desenvolvê-la.

“Índia e Maldivas precisam uma da outra.”