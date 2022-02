Muitos prêmios não serão exibidos (exclusivo) – The Hollywood Reporter

Muitas das 23 categorias apresentadas ao vivo no último ano 93 Oscar A TV não será exibida ao vivo durante a 94ª edição do Oscar em 27 de março, O repórter de Hollywood Aprender.

Em um movimento que já havia causado tensão na liderança da academia, mas provavelmente seria bem recebido pelo público em geral, foram feitas ofertas e oito foram aceitas. Prêmios Curta Documentário, Edição de Filme, Maquiagem/Cabeleireiro, Trilha Sonora Original, Design de Produção, Curta Animação, Curta Ação ao Vivo e Locução – acontecerá dentro do Dolby Theatre uma hora antes do início da transmissão ao vivo, será gravado e editado posteriormente para a transmissão ao vivo subsequente, que é uma variante da abordagem controversa adotada pela primeira vez e depois abandonada pela Academia em 2018 (os Tony Awards usam um modelo semelhante).

A academia não quis comentar.

Este movimento vem menos de um ano depois O Oscar mais baixo já transmitido Isso provocou uma enorme consternação entre as fileiras do parceiro de transmissão de longa data da academia, ABC, que detém os direitos exclusivos de transmissão da cerimônia. Até 2028E as taxas pelas quais as operações da Academia são financiadas são substanciais.

A maioria do público está interessada apenas nas seis principais categorias do Oscar – Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante – se for o caso. Mas a Academia sempre se sentiu pressionada a apresentar todos os seus competitivos prêmios da Academia no ar para manter a paz em seu Conselho de Regentes, que inclui representantes das 17 filiais da Academia, a maioria dos quais tem pelo menos um prêmio que homenageia pessoas da profissão que seus membros exercem e desejam São tratados como atores, diretores e produtores.

Academia Anunciado em agosto de 2018 Vários prêmios serão apresentados ao vivo no 91º Oscar, mas a enorme reação da indústria fez com que a organização recuasse.

Salão ReginaE a Amy Schumer E a Wanda Sykes estar grupo para hospedar A 94ª Cerimônia do Oscar.

ATUALIZAÇÃO: Esta é a mensagem que a Academia acabou de enviar aos seus membros…

Caros Colegas, Membros da Academia,

Temos o prazer de apresentar 94y Os prêmios da Academia, que homenageiam a conquista do ano em filmes, são transmitidos e oferecem entretenimento sem limites para nosso público global de amantes do cinema. Depois de ouvir atentamente os comentários e sugestões de nossa comunidade cinematográfica, nosso parceiro de rede e todos aqueles que amam o Oscar, ficou claro que precisávamos tomar algumas decisões de transmissão que fossem do melhor interesse do nosso programa e do nosso. organização.

Ao decidir como produzir o Oscar, entendemos que se trata de um programa de TV ao vivo e devemos priorizar a audiência da TV para aumentar a interação do espectador e manter a vivacidade, movimento e relevância do programa. Este tem sido um importante foco de discussão por algum tempo. Fazemos isso enquanto também lembramos a importância de nossos candidatos terem uma experiência única na vida.

A fim de proporcionar mais tempo e oportunidades para o público se divertir e se envolver por meio de comédias, números musicais, pacotes de clipes de filmes e homenagens, uma mudança ocorrerá na produção do espetáculo. Os produtores do programa deste ano e a liderança da Academia com supervisão do Oscar decidiram, com o endosso dos diretores e do Comitê de Premiação, que cada categoria de premiação deveria ser exibida na televisão aberta, embora oito prêmios fossem inicialmente apresentados em o Dolby Theatre na hora anterior ao início da transmissão ao vivo.

elas vão não É apresentado na estreia nem no tapete vermelho, como alguns previram. Em vez disso, a cerimônia presencial no Dolby Theatre começará uma hora antes para apresentar oito categorias de prêmios antes do início da transmissão ao vivo na TV. Essas apresentações serão editadas por nossas equipes de criação e produção e serão perfeitamente integradas ao programa de TV ao vivo.

Para maior clareza, todos os indicados nas categorias ALL serão selecionados ao vivo e as cartas de aceitação de todos os vencedores serão exibidas ao vivo. Todos os cineastas e artistas premiados em todas as categorias ainda celebrarão seu merecido “momento Oscar” festivo no palco Dolby, diante de um público furioso.

Para o público em casa, o fluxo do show não muda, embora fique mais apertado e poderoso com essa nova batida, e a transmissão ao vivo – sim, com a categoria de Melhor Filme – deve terminar na marca de três horas.

Este ano, as categorias apresentadas nas primeiras horas da noite e vistas posteriormente na transmissão ao vivo são, em ordem alfabética: Documentário (tópico curto), Edição de filme, Maquiagem e penteado, Música (Partitura original), Design de produção e Curta Filme (Animação), curta-metragem (live action) e áudio.

As categorias que serão apresentadas ao vivo na transmissão deste ano são, em ordem alfabética: Ator Principal, Ator Coadjuvante, Atriz Principal, Atriz Coadjuvante, Filme de Animação, Melhor Filme, Cinematografia, Figurino, Direção , Documentário ( Longa-Metragem, Longa-Metragem Internacional, Música (música original), Efeitos Visuais, Escrita (roteiro adaptado) e Escrita (roteiro original).

Entendemos que esses tipos de mudanças podem gerar preocupações sobre justiça e pedimos que você entenda que nosso objetivo é encontrar um equilíbrio no qual indicados, vencedores, membros e público tenham uma experiência de visualização gratificante. No futuro, avaliaremos essa mudança e continuaremos procurando maneiras adicionais de tornar nosso show mais interessante e emocionante para todos os participantes, tanto dentro do Dolby Theatre quanto assistindo em casa.

Cada ramo da Academia e a categoria de prêmios são indispensáveis ​​para o sucesso de qualquer filme e vitais para a indústria. Nosso desafio e objetivo é criar um show do Oscar empolgante e simplificado, sem sacrificar os fundamentos bem estabelecidos de nossa organização. Agradecemos sua compreensão e agradecemos seu apoio inabalável.

Atenciosamente,

David Rubin

Presidente da Academia