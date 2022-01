Muitos asteróides estão indo em direção à Terra – e lidando com ameaças realistas ao nosso planeta

Não olhe agora – mas atualmente estamos vendo uma série de histórias sobre uma catástrofe global iminente. Mas, mudando os relatórios de epidemias e mudanças climáticas, esta catástrofe global é causada pelo impacto de um asteróide gigante. ou o culpado. ou ambos. Isso pode soar ameaçador, dados os eventos recentes Filme da Netflix “Don’t Look Up” Onde a Terra é ameaçada por um asteróide “assassino de planetas”.

Mas até que ponto estamos realmente preocupados – e o que aconteceria se esse corpo realmente nos atingisse?

Minha experiência mostra que asteróides mortais tendem a atacar nos meses de verão, quando as notícias são fracas na Terra. Podemos ter ficado tão fartos das notícias sombrias sobre a propagação da variante COVID omicron e os problemas associados a ela que um asteróide mortal (ou cometa) poderia fazer uma mudança revigorante.

Alguns jornais britânicos recorreram a Nostradamus, o astrólogo do século XVI. Um casal publicou histórias no final de 2021, e 2022 foi o ano em que Nostradamus previu que o mundo terminaria Colisão gigante com um objeto do espaço. Este gancho programou objetos que podem (ou provavelmente não virão) se aproximar da Terra em 2022.

Minha lista de favoritos foi publicada no jornal Al Shams, que descreveu cinco asteróides Ele se dirige à Terra apenas em janeiro.

A manchete assustadora e a imagem que a acompanha da Terra em perigo aparente são um tanto prejudicadas pelas seguintes frases da imagem, com o jornal afirmando que “todos os asteróides esperados este ano passarão pela Terra a uma grande distância e é improvável que” colidam com nosso planeta. “Já perdemos (ou perdemos) os dois primeiros asteróides desta lista (2021 YQ e 2021 YX) que atingiram a Terra em 5 de janeiro a distâncias de 1,3 e 2,4 milhões de milhas, respectivamente.

Não, eu também não os notei – e estou estudando asteróides. Espera-se que mais três asteróides passem entre 1 milhão e 5 milhões de milhas da Terra nos próximos dias, variando em tamanho desde o tamanho de um carro até a Estátua da Liberdade. A pessoa que consegue o ponto mais próximo ainda estará quatro vezes mais longe da lua, então não há pontos muito próximos.

“Não parece” realista?

Não procure uma alegoria, ele usa o impacto catastrófico global do “assassino do planeta” para o impacto catastrófico global da mudança climática. É um conto de corrupção, corrupção e interesse próprio político e institucional que foi colocado antes da saúde e do bem-estar da humanidade. Também é muito engraçado

Sem deixar de fora muitos spoilers, a trama gira em torno de dois astrônomos (uma estudante de pós-graduação e seu professor) que descobrem um cometa que irá colidir com a Terra em seis meses. Eles tentam contar para a presidente dos Estados Unidos (interpretada maravilhosamente por Meryl Streep), mas ela está mais interessada nas eleições de meio de mandato.

O filme zomba da política americana de direita, o impacto das doações a partidos políticos na política (e políticos) e a capacidade crescente da tecnologia moderna de reunir informações sobre saúde, hábitos e estilo de vida e o uso dessas informações por gigantes da tecnologia. .

No entanto, ele não está tirando sarro da ciência: a descoberta do cometa é (meio) realista. Que é o que deveria ter sido desde então Amy Mainzer, investigador principal NASAde Novos caminhos Software de rastreamento de asteróides, ele era o consultor científico de produção. No filme, os astrônomos relatam suas descobertas para Escritório de Coordenação de Defesa PlanetáriaQue, como visto no filme, é uma organização real dirigida pela NASA.

O filme é realista? A Terra foi atingida por grandes asteróides no passado – é por isso que não há dinossauros gigantescos rondando o planeta hoje. É bombardeado todos os dias com toneladas de poeira e meteoros. Planet Killer com certeza será escrito no futuro (embora aconteça no máximo uma vez a cada 50 milhões de anos) – e os governos internacionais levam isso muito mais a sério do que parece no filme.

lá Protocolo bem testado Para relatar novos asteróides e cometas, que é o que sabemos sobre aqueles que passaram perto da Terra neste mês.

Também há planos para Mitigando consequências potenciais De um asteróide em rota de colisão com a Terra. Isso geralmente depende da distração do caminho do asteróide, porque tentar derrubá-lo no último momento não é viável – vai consumir muita energia. O lançamento em novembro da missão DART da NASA, uma missão de teste de tecnologia, ajudará a lançar luz sobre a melhor forma de afastar asteróides que ameaçam a Terra.

Mas onde o programa “não olhe para cima” atinge o ponto crítico é a falta de preparação para uma emergência se (quando) ela finalmente ocorrer e os planos de mitigação falharem. Volto aqui à história das mudanças climáticas. Não existe um plano B. No filme, o bordão de “Don’t Look For” é a negação de que um cometa está perto de destruir o planeta – retratado como notícia falsa.

Achei um ótimo filme. É entretenimento. Mas não são notícias falsas. Somos uma comunidade global e devemos trabalhar juntos.

Escrito por Monica Grady, Professora de Ciências Planetárias e Espaciais, The Open University.

Este artigo foi publicado pela primeira vez em Conversação.