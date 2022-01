Mudança de nome do time de futebol de Washington: usuário do Twitter pode ter encontrado o novo apelido do clube antes de 2 de fevereiro. 2 revelar

Scott Taetsch/Getty Images



O Time de futebol Washington passou duas temporadas inteiras procurando uma nova identidade para levar para o futuro. Em fevereiro 2, esse futuro finalmente chegará quando a equipe finalmente revelar seu novo nome, mas isso ainda não impediu uma corrida online louca para tentar descobrir exatamente qual é o nome antes de ser revelado oficialmente.

Em um post no Twitter na quarta-feira, o usuário Larry Legend acreditava ter descoberto o novo nome da equipe, observando que o nome de domínio “Commanders.com” havia sido transferido de Namecheap para MarkMonitor – a mesma empresa usada pela NFL para todos os seus domínios online. A transferência ocorreu às 19h34 ET daquele dia.

Embora o usuário tenha tomado essa transação como confirmação de que o novo nome da equipe seria Washington Commanders, não foi bem o caso. Sam Fortier do Washington Post apontou que nem todas as equipes da NFL usam o MarkMonitor, com o próprio Washington Football Team realmente usando o GoDaddy para seu domínio.

Fortier observou que tais alegações de confirmação do nome da equipe podem ser verificadas por meio de um exame de endereços IP, já que o site oficial da liga e 31 de suas 32 equipes se referem aos mesmos quatro endereços.

Em um relatório de Michael Phillips da Richmond Times-Despacho, notou-se que o nome de domínio Commanders.com já havia sido de propriedade de um membro do “Commanders Club”, um grupo que presta homenagem à série de filmes de James Bond. O proprietário do site confirmou que vendeu o nome de domínio, mas o fez por meio de uma corretora on-line e não teve contato com o Washington Football Team para fazê-lo.

Embora os comandantes de Washington se tornem o novo nome da equipe seja certamente possível, também há a chance de que este seja outro arenque vermelho. Washington aposentou o nome Redskins em junho de 2020, tornando-se o primeiro time da NFL a mudar totalmente a marca desde que o (anteriormente Houston) Tennessee Oilers foi renomeado como o Titãs do Tennessee quando se mudaram para Nashville no final dos anos 1990.