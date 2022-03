Movimento Contra a Urbanização em Cascais

A Quinta dos Ingleses é uma vila em Carcavelos, Cascais no distrito de Lisboa. A vila histórica pode estar em risco de desaparecer devido à especulação imobiliária.

A Quinta dos Ingleses está localizada junto ao mar, perto da capital de Portugal. Atualmente, e de acordo com as informações enviadas Notícias de Portugal, A aldeia serve como o “último forte verde da costa do Estor” e ajuda a preservar os acontecimentos históricos de Kargevelos. Os primeiros cabos submarinos de telégrafo “desembarcaram em Portugal” foram aqui lançados no século XIX, e foi “um dos primeiros locais onde se jogou futebol em Portugal”.

Há um plano para urbanizar a vila desde a década de 1960, no entanto, e as pessoas sempre se levantaram e expressaram sua oposição à nova construção. Atualmente, há planos para construir 850 apartamentos, três hotéis e áreas comerciais. Se o concelho começar a desenvolver áreas urbanas, os Cargevelos perderão um pinhal e a sua biodiversidade e uma “zona tampão que protege da subida do nível do mar interior”. A qualidade do ar também será afetada, pois as árvores da aldeia são responsáveis ​​por absorver o CO2 do ar, o que afeta as condições de saúde das pessoas.

Por causa de todos os efeitos negativos, a SOS Quinta dos está lutando contra a construção na vila dos Ingleses.

O movimento envolveu centenas de pessoas contrárias à construção na área verde. As pessoas envolvidas estão conversando com repórteres e realizando atividades como a “cadeia humana em 5 de junho de 2021”.

O governo português já sugeriu que o movimento procure classificar a área como “área protegida local”. “Existem fundos europeus para compensar proprietários e anunciantes”, acrescentou o governo. No entanto, a lei portuguesa diz o contrário, e o presidente de Cascais diz que é da responsabilidade do governo.

O movimento diz que transformar a parte verde da vila em área urbana fará com que o concelho de Coscais seja uma das cidades mais poluídas do mundo porque já é classificado como um dos concelhos mais poluídos de Portugal. A poluição em Cascais já mostrou os seus efeitos ao “retirar as bandeiras azuis das suas praias”, e a construção vai aumentar a rotação dos carros para que os níveis de CO2 no ar não sejam absorvidos pelas árvores. .