Morte em massa de golfinhos na Amazônia brasileira à medida que a temperatura da água aumenta

Mais de 100 golfinhos foram encontrados mortos na semana passada na floresta amazônica brasileira em meio a uma seca severa e temperaturas de água quentes, segundo relatos.

O Instituto Mamirawa para o Desenvolvimento Sustentável, um centro de pesquisa financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, encontrou os golfinhos mortos no Lago Teifi nos últimos sete dias. CNN relatou. Os pesquisadores acreditam que as mortes em massa estão ligadas à seca em curso na Amazônia e ao clima recente, de acordo com a CNN.

Ele acrescentou: “Ainda é muito cedo para determinar a causa deste evento extremo, mas de acordo com nossos especialistas, está definitivamente relacionado ao período seco e às altas temperaturas no Lago Teifi, com alguns pontos excedendo 39 graus Celsius (102 graus Fahrenheit). ).” O instituto disse à agência de notícias.

Além da morte de golfinhos, Vigia Foi relatado que milhares de peixes mortos também apareceram no Lago Teifi.

O rio Amazonas é o maior curso de água do mundo e sua bacia está ligada à floresta amazônica, famosa por sua rica biodiversidade, onde vivem milhões de espécies.

Mas a actividade humana e as condições meteorológicas extremas na área levantaram preocupações ambientais. O estado do Amazonas declarou uma emergência ambiental em setembro em resposta à seca histórica e lançou um plano de resposta de 20 milhões de dólares.

“O mês passado em Tefi parecia um cenário de ficção científica de mudança climática”, disse Daniel Tregidjoe, um pesquisador britânico que vive na área, ao The Guardian. “Avistar regularmente botos cor de rosa é uma das grandes vantagens de viver no coração da Amazônia… Saber que um dos botos morreu é triste, mas ver pilhas de corpos, saber que essa seca matou mais de 100 pessoas, é uma tragédia.”

Centenas de milhares de pessoas podem ser afetadas

As autoridades brasileiras disseram que a seca poderá afetar cerca de 500 mil pessoas até o final do ano. Muitos povos indígenas já lutam para ter acesso a suprimentos básicos, como alimentos e água.

O principal meio de transporte na região são as hidrovias, mas a seca prolongada fez com que os níveis dos rios caíssem historicamente. A seca também afetou a pesca, meio de subsistência de muitas comunidades ribeirinhas.

A Agência de Defesa Civil do Estado do Amazonas disse em comunicado em setembro que as autoridades distribuiriam alimentos, água e produtos de higiene pessoal para ajudar as comunidades. Segundo o governador do Amazonas, Wilson Lima, diferentes níveis de governo apoiarão os municípios afetados.

A Defesa Civil informou que até a semana passada 15 municípios estavam em estado de emergência e outros 40 em alerta.

As alterações climáticas estão a agravar a seca

Segundo a Defesa Civil, a seca deverá ser mais severa e durar mais tempo devido ao fenómeno climático El Niño.

El Niño é um padrão climático natural em que a água do mar no Oceano Pacífico tropical central e oriental é mais quente do que o normal nesta época do ano. Este fenômeno pode afetar tempestades e padrões climáticos em todo o mundo, inclusive impedindo a formação de nuvens de chuva.

As alterações climáticas e o aumento das temperaturas globais estão a tornar as secas mais frequentes, mais duradouras e mais severas. O ar mais quente leva ao aumento da evaporação durante os períodos de seca, o que reduz as águas superficiais e seca o solo e as plantas.

