Morte de torcedor do Patriots: testemunha afirma que ‘confronto violento’ ocorreu antes da morte no Gillette Stadium

Um homem que assistiu ao jogo do New England Patriots na noite de domingo no Gillette Stadium em Foxborough, Massachusetts, disse ter testemunhado um “confronto violento” que levou à morte de um torcedor, de acordo com uma entrevista ao Afiliada da CNN WCVB.

O Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Norfolk disse que Dale Mooney, 53, de Newmarket, New Hampshire, morreu após um “acidente” durante o jogo do New England Patriots contra o Miami Dolphins na noite de domingo.

Joseph Kilmartin, um torcedor dos Patriots que assistiu ao jogo, disse ao WCVB que viu Mooney se aproximar de um grupo de torcedores no nível 300 do estádio perto do final do quarto período.

“Ele conquistou outro fã”, disse Kilmartin. “Eles começaram a brigar por alguns minutos. A certa altura, outro fã se aproximou. Ele deu um soco nele… e o cara simplesmente saiu. Foi muito difícil de assistir”, disse Kilmartin.

Kilmartin recusou o pedido de entrevista da CNN.

A polícia e os bombeiros de Foxboro responderam inicialmente ao incidente por volta das 22h57, quando Mooney precisava de atenção médica, disse o Ministério Público em comunicado à CNN na segunda-feira.

Mooney foi levado ao Sturdy Memorial Hospital, onde foi declarado morto pouco antes da meia-noite, disse a Polícia Estadual de Massachusetts em comunicado à CNN na segunda-feira.

A polícia e o promotor distrital de Norfolk abriram uma investigação. A CNN procurou a polícia estadual e o Ministério Público para comentar o suposto confronto, mas não obteve resposta.

A esposa de Mooney, Lisa, disse à WCVB que seu marido, portador de ingressos para a temporada de 30 anos e pai de dois filhos, foi ao Gillette Stadium com três amigos que mais tarde lhe disseram que foram “provocados verbalmente” por outros fãs durante o jogo.

“É preciso muito para deixá-lo louco”, disse Lisa Mooney. “Ele tem a paciência de um santo. Não sei o que aconteceu.”

De acordo com Lisa Mooney, seu marido não tinha nenhuma condição médica conhecida que ela conhecesse.

“Quero saber o que aconteceu”, disse Lisa Mooney à WCVB. “Qual é a razão para isso?”

A CNN não conseguiu entrar em contato com Lisa Mooney para comentar.

Os resultados da autópsia não foram divulgados e as ligações da CNN para o legista não foram retornadas.

“Estamos profundamente tristes ao saber do trágico falecimento de Dale Mooney, torcedor de longa data dos Patriots e membro do ingresso de temporada há 30 anos, que faleceu enquanto assistia a um jogo dos Patriots no último domingo à noite”, disseram dirigentes do Gillette Stadium em um comunicado. “Continuamos a trabalhar com as autoridades locais para ajudá-los na investigação em andamento. Estendemos nossas mais profundas condolências e sinceras condolências à família de Dale e a todos aqueles que lamentam sua perda.”

A CNN entrou em contato com o New England Patriots para comentar, mas não recebeu resposta.