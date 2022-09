morte de Fred Franzia, 79 anos; Vinificação invertida com dois Buck Chuck

As práticas comerciais não convencionais do Sr. Franzia entusiasmaram muitas pessoas na indústria do vinho. Não se importa.

Ele disse em 2009: “Pegue isso e empurre, Nappa”. Perfil pessoalmente No The New Yorker, depois que a garrafa de 400 milhões de Charles Shaw foi vendida.

A Bronco Wine Company é mais conhecida como empresa de reembalagem de vinhos do que como produtora. Franzia comprava produtos excedentes de vinicultores, ou comprava empresas que estavam falindo e vendia vinho por uma pechincha.

A aquisição mais famosa foi a Charles Shaw, uma marca com boa reputação entre os vinicultores que pediu falência em 1995. Em 2002, o Sr. Franzia começou a vender vinho exclusivamente em Comerciante Joe Por US$ 1,99 a garrafa (em algumas cidades, agora pode custar US$ 3,99). O vinho ficou carinhosamente conhecido como Two-Buck Chuck.

A empresa diz que já vendeu mais de 1 bilhão de garrafas.

Embora o negócio fosse bem-sucedido financeiramente, Franzia teve muitos críticos na indústria do vinho, que acreditavam que sua abordagem desacreditava a prática da vinificação.