Moradores perto de Ottawa resgatam o motorista depois que um carro caiu no rio gelado Rideau

Os moradores não sabiam por que o motorista estava no rio Rideau no domingo. Pessoas que testemunharam o acidente postaram vídeos nas redes sociais mostrando o carro em alta velocidade no gelo.

Linda Douglas Kurilovich, que postou uma série de fotos online – incluindo uma foto do motorista tirando selfies enquanto estava no carro afundando – disse à CNN que pegou o telefone depois que ouviu o carro no gelo.

Kurylowicz disse que sentiu descrença quando viu o carro dirigindo no rio congelado e descreveu a decisão do motorista de tirar uma selfie durante a provação como “arrogante”.

Pouco depois, Kurylowicz ligou para o 911 quando ouviu o gelo quebrando e viu o carro começar a afundar.