Moléculas orgânicas foram confirmadas na cratera de Jezero em Marte

Ainda nem começou Marte Um ano inteiro, o rover Perseverance da NASA tem feito descobertas surpreendentes excelentes.

meio número de resultados Anunciado esta semana em Reunião de outono da American Geophysical UnionNeste estudo, os cientistas revelaram que a cratera Jezero foi formada a partir de magma vulcânico derretido – e que partículas orgânicas foram detectadas nas rochas e poeira no chão da cratera.

Isso não é de forma alguma evidência de vida em Marte. Os compostos orgânicos são simplesmente aqueles que contêm ligações carbono-hidrogênio e podem ser formados por qualquer número de processos não biológicos. Na verdade, compostos orgânicos já foram detectados em Marte antes, tanto pelo rover Curiosity quanto pelo Mars Express.

Mas os resultados indicam que as rochas marcianas podem preservar esses compostos bem, o que por sua vez indica que os materiais orgânicos biológicos também podem ser preservados. Isso é muito emocionante.

“A Curiosity também descobriu matéria orgânica em seu local de pouso dentro da cratera Gale,” O cientista planetário Luther Beagle diz: Laboratório de propulsão a jato da NASA no sul da Califórnia. A descoberta foi feita usando uma nova ferramenta de persistência chamada Surveying Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals, ou SHERLOC para breve.

“O que Sherlock acrescenta à história é sua capacidade de mapear a distribuição espacial da matéria orgânica dentro das rochas e relacionar essa matéria orgânica aos minerais que estão lá”, explica Beagle. “Isso nos ajuda a entender o ambiente em que a matéria orgânica foi formada. Uma análise mais aprofundada deve ser feita para determinar o método de produção da matéria orgânica específica.”

O Perseverance pousou no planeta vermelho em fevereiro, em uma área chamada Cratera de Jezero. Acredita-se que este lugar tenha sido inundado e é rico em minerais de argila – propriedades de vital importância para a missão de perseverança. Isso ocorre porque, na primeira expedição a Marte, o rover foi encarregado de procurar por sinais de vida antiga; Em nossa experiência terrestre, isso provavelmente aconteceria perto da água.

Em outro precedente, a sonda foi equipada com 43 pacotes nos quais são depositadas amostras geológicas de Marte, para serem recuperadas e devolvidas à Terra em uma futura missão chamada Retorno de amostra de Marte. Claro, essas amostras serão limitadas, então o Perseverance também está equipado com um conjunto de ferramentas científicas para realizar análises no local.

O instrumento Sherlock, por exemplo, foi capaz de detectar uma variedade de minerais orgânicos na cratera de Jezero. Não estavam apenas nas rochas que o rover raspou com o propósito de estudar seu conteúdo interno, mas na poeira que cobria o chão da cratera.

Entre outros instrumentos de perseverança, o instrumento planetário usado em litioquímica de raios-X (pixel), também permitiu aos cientistas aqui na Terra saber de onde veio a pedra angular na cratera de Jezero. Depois que uma amostra de núcleo foi coletada em uma área chamada “Brac”, os dados PIXL mostraram claramente a presença de cristais de oliva embutidos nos cristais de piroxênio.

Aqui na Terra, esta formação mineral é de origem ígnea, indicando que o leito da cratera Jezero se formou a partir de magma quente.

“Um bom estudante de geologia dirá que essa textura indica a formação de rocha quando os cristais cresceram lentamente e se assentaram em magma frio – digamos, um fluxo de lava denso, um lago de lava ou uma câmara de magma,” O geólogo Ken Farley diz: do Instituto de Tecnologia da Califórnia.

“A rocha foi então alterada pela água várias vezes, tornando-se um tesouro que permitirá aos futuros cientistas datar os eventos de Jezero, compreender melhor o período em que a água era mais comum em sua superfície e revelar o início da história do planeta. uma amostra marciana teria grandes coisas para escolher. entre eles! “

Podemos ter algum tempo para esperar por isso; Nenhuma data de lançamento foi definida para o retorno da amostra de Marte atualmente, o que é pelo menos uma viagem de ida e volta a Marte por pelo menos um ano, supondo que tudo corra bem, sem contar o tempo que Marte gasta coletando amostras de tubos de persistência.

Mesmo com hardware limitado, os dados que o Perseverance envia para casa são inestimáveis ​​para os cientistas de Marte, tanto agora quanto para o planejamento de missões futuras. E os cientistas estão ansiosos para obter as verdadeiras rochas marcianas, que foram colhidas há relativamente pouco tempo, para concluir os estudos dos meteoritos marcianos que podem ter se alterado durante sua jornada à Terra.

“Quando essas amostras forem devolvidas à Terra, serão uma fonte de pesquisa e descoberta científica por muitos anos”, disse ele. beagle diz.