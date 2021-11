Modi revoga as leis agrícolas da Índia após protestos

Mas os agricultores, que já lutam contra pesadas dívidas e falências, temem que a flexibilização das regulamentações governamentais os deixe à mercê de gigantes corporativos.

A revogação das leis ocorre no momento em que o Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi intensifica sua campanha para as próximas eleições nos estados do norte da Índia de Uttar Pradesh, Punjab e Uttarakhand, onde vivem muitos fazendeiros que protestam.

Depois de mais de uma dúzia de rodadas de negociações fracassadas, os fazendeiros mudaram de tática neste outono, mantendo altos funcionários do governo de Modi enquanto viajavam e faziam campanha pelo norte da Índia, garantindo que suas queixas dificilmente poderiam ser ignoradas.

Durante um desses confrontos em outubro, um comboio do BJP Um grupo de fazendeiros protestando ficou chocado Em Uttar Pradesh, matando quatro manifestantes junto com outras quatro pessoas, incluindo um jornalista local. O filho de um dos ministros do Sr. Modi estava entre os investigados por um assassinato no episódio.

Jagdeep Singh, cujo pai, Nakchatra Singh, de 54 anos, estava entre os mortos, disse que a decisão de revogar as leis foi um tributo àqueles que morreram nas condições extenuantes de um ano de protestos – seja por exposição a temperaturas extremas ou ataques cardíacos. Ou cobiçoso ou mais. De acordo com um dos líderes da fazenda, 750 manifestantes foram mortos. (O governo afirma não ter dados sobre isso.)