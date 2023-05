MLB produzirá e transmitirá jogos dos Padres

Como resultado do novo acordo, os fãs do Padres agora podem obter uma nova assinatura de streaming de consumidor por $ 19,99 por mês ou $ 74,99 pelo resto da temporada, inscrevendo-se no MLB.TV. Este programa é apenas para os fãs do Padres na região de televisão doméstica do clube e é um serviço separado do pacote MLB.TV fora do mercado. Ao oferecer a opção de transmitir ao vivo para o consumidor no MLB.TV no terreno do clube pela primeira vez, a MLB é capaz de suspender o apagão nos jogos do Padres anteriormente distribuídos para Bally Sports San Diego. Os fãs também podem encontrar mais informações sobre a disponibilidade dos jogos do Padres em Padres.com/tunein.