MLB não contestará a última oferta da MLBPA, solicita mediador federal para ajudar a resolver o bloqueio

21h51: A Associação de Jogadores provavelmente recusará o pedido da liga por um mediador, de acordo com Drillich (via Twitter).

16h10: A liga não estará contrariando a oferta mais recente da MLBPA, relata Evan Drellich, do The Athletic (via Twitter). O sindicato fez sua oferta na terça-feira e esperava-se que a MLB respondesse, embora agora aparentemente não seja o caso. Entre essa falta de uma contra-oferta, nenhuma nova reunião agendada entre os dois lados e agora o pedido da liga por um mediador federal, não está claro quando o próximo conjunto de negociações poderá ocorrer.

15h29: A Major League Baseball pediu ao Serviço Federal de Mediação e Conciliação para assistência no fim do bloqueio, relatórios de Jeff Passan da ESPN.com (Link do Twitter). De acordo com o pedido da liga, um mediador federal interviria para ajudar a resolver as muitas questões pendentes entre os proprietários e os jogadores na negociação do próximo acordo coletivo de trabalho. O MLBPA também teria que aprovar o envolvimento de um mediador, e ainda não está claro se o sindicato consentiu com essa consulta de terceiros.

Não é incomum que o FMCS se envolva em paralisações de trabalho relacionadas a esportes, já que todos os mediadores federais desempenharam papéis no bloqueio da NFL em 2011, no bloqueio da NBA em 2011 e no bloqueio da NHL em 2012-13. Além disso, Bill Shaikin do The Los Angeles Times Notado que o ex-diretor do FMCS William Usery foi nomeado pelo presidente Bill Clinton para tentar ajudar os donos e jogadores do beisebol a chegarem a um acordo que acabaria com a greve dos jogadores de 1994-95.

Os resultados foram mistos, já que o envolvimento do FMCS não fez muito no caso da NFL, nem o envolvimento de Usery ajudou a levar a greve de 1994-95 mais perto do fim. Vale ressaltar que um mediador federal existe apenas para ajudar a facilitar as negociações entre os dois lados, e não pode forçar nenhuma das partes a aceitar um acordo.

Com isso em mente, não significa necessariamente que o bloqueio esteja mais próximo de uma resolução. No melhor cenário absoluto em que o envolvimento de um mediador de repente impulsionaria as negociações, provavelmente levaria algum tempo até que um novo CBA fosse finalizado – Jeff Jones do The Belleville News-Democrat observa que os bloqueios da NBA e da NHL mencionados precisaram de aproximadamente mais cinco semanas de negociações para chegar a uma resolução. Se o Spring Training não começasse até meados de março, alguns jogos da temporada regular precisariam ser cancelados.

Um fim rápido para o bloqueio parece bastante remoto, no entanto, dadas as grandes divisões que já se tornaram aparentes em conversas anteriores entre a MLBPA e o sindicato dos jogadores. De qualquer forma, solicitar um mediador neste estágio relativamente inicial de negociações é incomum, e pode ser uma tática da liga para pressionar o sindicato. (O advogado trabalhista Eugene Freedman levantou este ponto como parte um tópico de vários tweets sobre as notícias de hoje.) De acordo com Bob Nightengale dos EUA hojeum jogador com conhecimento direto das negociações trabalhistas se referiu ao pedido da mídia como “um golpe publicitário” da liga.

Embora o bloqueio esteja acontecendo há pouco mais de dois meses, certamente há um elemento de relógio nas negociações, já que os campos de treinamento da primavera estavam programados para serem abertos dentro de duas semanas e o Dia de Abertura está agendado para 31 de março. Se o sentimento de “golpe de publicidade” for compartilhado pelos membros do sindicato em geral e o MLBPA não concordar com a mediação do FMCS, isso representaria mais um revés nas negociações (ou falta dele) entre os dois lados.