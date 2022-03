MLB Lockdown: atualizações ao vivo enquanto a MLBPA e os proprietários continuam as negociações antes do prazo da liga

A paralisação imposta pelo dono da Major League Baseball está prestes a colocar em risco a temporada regular. Segunda-feira foi o prazo auto-imposto da liga, quando um novo acordo coletivo deve ser alcançado antes que os jogos da temporada regular sejam cancelados. Esta será a primeira vez em 27 anos que as competições da temporada regular serão afetadas por uma paralisação. (A temporada 2020 foi alterada devido à pandemia.)

Quando o relógio passou da meia-noite em Júpiter, Flórida (onde as negociações estão ocorrendo), a MLBPA e a MLB continuaram a conversar. Relatórios ao longo da noite de segunda-feira pareciam indicar que havia progresso em direção a um acordo, mas nada era iminente. Parece haver um vislumbre de esperança de que a temporada de 2022, como planejado, comece em 31 de março, embora os dois lados ainda precisem concordar com várias cláusulas importantes.

Durante as primeiras reuniões desta segunda-feira, a MLB informou à MLBPA que estava disposta a perder partidas por um mês e assumiu um tom mais ameaçador, Evan Drelish relata do The Athletic. No início deste mês, o comissário Rob Manfred disse que perder partidas seria um “resultado desastroso” para o esporte, palavras que permaneceram vazias nas semanas seguintes. Os dois lados começaram suas reuniões às 10h ET de segunda-feira e continuaram até as primeiras horas da manhã.

Por volta das 20h35 ET, um representante foi enviado do lado do proprietário para se encontrar com os jogadores. Acredita-se que este seja o sexto encontro separado entre os dois lados na segunda-feira. Reportagem de Ivan Drillic do The Athletic Indica que houve um movimento em direção a um acordo. Os proprietários ofereceram aos jogadores duas opções, de acordo com o relatório:

1. Quatorze equipes de playoffs, com um salário mínimo de aproximadamente $ 700.000 e aproximadamente $ 40 milhões em bônus divididos entre os melhores jogadores pré-julgadores.

2. Doze playoffs, com um salário mínimo de aproximadamente US$ 675.000 e aproximadamente US$ 20 milhões em bônus de pré-julgamento.

Os dois lados podem continuar as negociações na terça-feira e evitar adiar o dia de abertura, apesar do prazo da liga, Adiciona Jeff Bassan da ESPN.

A CBS Sports forneceu um cronograma de fechamento aqui, mas a versão curta é que os proprietários definiram os bloqueios quando o CBA anterior expirou. Eles não eram obrigados a fazê-lo, mas foi descrito como uma manobra defensiva. Então a liga esperou mais de seis semanas para fazer sua primeira proposta. Desde então, os dois lados conduziram uma série de negociações pessoais, com alguns pontos de discórdia importantes, incluindo um imposto de crédito competitivo; Arrecadação de compartilhamento de jogadores elegíveis para o modo Super Two no julgamento; O salário mínimo periódico.

A CBS Sports oferece atualizações ao vivo das negociações de segunda e terça-feira agora. Você pode encontrá-los abaixo.