MLB: A temporada será encurtada se não houver acordo até o final de segunda-feira

JUPITER, Flórida (AP) – A Major League Baseball disse que tinha apenas cinco dias para salvar sua estreia em 31 de março. E uma temporada inteira, ele diz aos jogadores fechados que as partidas serão canceladas se um contrato de trabalho não for acordado até o final de segunda-feira.

Após um terceiro dia seguido de negociações com pouco movimento, a MLB anunciou o que havia dito ao sindicato em 12 de fevereiro.

“O prazo é um prazo. Jogos perdidos são jogos perdidos. Nenhuma bolsa será paga por esses jogos”, disse um porta-voz da MLB após o término da negociação na quarta-feira. Um porta-voz da MLB falou sob condição de anonimato.

Os jogadores não aceitaram a segunda-feira como prazo e sugeriram que qualquer jogo perdido poderia ser parte de um jogo de duas cabeças, um método com o qual a MLB disse não concordar.

A federação disse à MLB que se os jogos forem perdidos e os salários forem perdidos, os clubes não devem esperar que os jogadores concordem com as propostas da administração de estender o período pós-temporada e permitir publicidade Em uniformes e capacetes.

A negociação deve continuar na quinta-feira, e os dois lados disseram que estão prontos para se encontrar até segunda-feira.

A temporada encurtada será a segunda temporada do beisebol em três anos, depois de reduzir a programação de 2020 de 162 jogos para 60 devido a pandemia do corona vírus. As últimas temporadas a serem interrompidas pelo conflito trabalhista foram durante a greve que encerrou a programação de 1994 em 12 de agosto e fez com que o início da próxima temporada fosse adiado de 2 para 25 de abril. O calendário de 1995 foi reduzido de 162 jogos para 144. .

Os jogadores são pagos apenas durante a temporada regular, acumulando 1/162 de seu salário por dia. Os jogadores correm o risco de perder até US$ 232.975 por dia no caso do arremessador do Mets, Max Scherzer. ou menos de $ 3.441 para um jogador com uma pontuação mínima de $ 640.000.

O hiato do beisebol estava em seu 84º dia, e as três sessões desta semana aumentaram o total de questões econômicas centrais para apenas nove desde que a paralisação começou em 2 de dezembro. .

Treino de primavera estava programado para começar em 16 de fevereiro, e a MLB já cancelou a primeira semana de exibições que estava programado para começar na sexta-feira.

O comissário de beisebol Rob Manfred disse em 10 de fevereiro que são necessárias pelo menos quatro semanas de treinamento antes do início da temporada. O acordo permitirá até segunda-feira mais alguns dias para os jogadores se apresentarem aos campos no Arizona e na Flórida.

Manfred só falou publicamente uma vez desde o dia em que a paralisação começou e o presidente do sindicato, Tony Clark, nunca o fez.

A declaração pública da MLB foi interpretada como uma tática de lobby pelo sindicato, que ficou irritado porque as folhas de pagamento diminuíram durante o contrato de cinco anos expirado e o número de equipes abandonando veteranos mais bem pagos e passando para o modo de reconstrução aumentou.

“Para conseguir ursos na floresta, você não pode oferecer armadilhas para ursos”, disse Scott Borras, agente de cinco dos oito jogadores do subcomitê do sindicato.

Depois de um dia fazendo apenas pequenos movimentos do sindicato em resposta à proposta de aumento da administração no dia anterior, a MLB fez apenas uma mudança: as equipes se ofereceram para aumentar o salário mínimo de US$ 570.500 para US$ 640.000, acima da proposta anterior de US$ 630.000. O mínimo aumentará em US $ 10.000 adicionais a cada temporada durante um contrato de cinco anos. Os clubes retiraram sua proposta de um mínimo escalonado, que os jogadores se opuseram.

Os jogadores exigiram US$ 775.000 em 2022 e um salto adicional de US$ 30.000 em cada temporada subsequente. O sindicato avaliou a proposta da MLB como um acréscimo de US$ 5 milhões por ano.

Não houve discussão na quarta-feira sobre a principal questão dos limites e taxas de impostos de luxo, mas os jogadores expressaram preocupação com a falta de concorrência e a necessidade de jogadores mais jovens ganharem salários mais altos no início de suas carreiras.

A federação propôs US$ 115 milhões do dinheiro para 150 jogadores antes de arbitrar anualmente, enquanto os clubes ofereceram US$ 20 milhões para serem distribuídos a 30 jogadores.

Juntando-se às negociações estavam os jogadores dos Yankees Gerrit Cole e Zach Britton, dois dos seis membros do comitê subexecutivo que supervisiona as negociações. Eles se juntaram a Scherzer, o arremessador Andrew Miller, o shortstop do Mets Francisco Lindor e o caçador de Houston Jason Castro.

Após a reunião no início do dia no Roger Dean Stadium, a sede de treinamento de primavera vazia do Miami Marlins e do St. Louis Cardinals, os dois lados se reuniram e realizaram uma reunião de grupo menor que incluiu o vice-comissário Dan Halim, o CEO do Colorado, Dick Monfort , Scherzer e Miller.

As equipes disseram ao sindicato que não reduziriam a divisão de receita nem adicionariam novas maneiras de os jogadores acumularem tempo de serviço, o que o sindicato disse ser necessário para evitar que as equipes impeçam os jogadores de atrasar a agência livre.

Os clubes também estão se recusando a aumentar a elegibilidade de arbitragem entre jogadores com pelo menos dois anos de serviço e menos de três, dos quais os melhores 22% do tempo de serviço são elegíveis. O sindicato quer ampliá-lo para 75%.

Mais da AP MLB: https://apnews.com/hub/MLB e https://twitter.com/AP_Sports