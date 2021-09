MJ Rodriquez, Bowen Yang, Samira Wiley estão entre os indicados ao Emmy LGBTQ

Quando o Emmy Awards for exibido no domingo, poderá ser a primeira noite para artistas e produtores LGBTQ.

Em julho, MJ Rodriguez Ele se tornou o primeiro ator transgênero Indicado para um prêmio Emmy como série principal. Por três temporadas, Rodriguez interpretou Blanca, a mãe soropositiva da casa de Evangelista no set dos anos 80 “Pose” de Ryan Murphy, Brad Falchuk e Stephen Canales.

Rodriguez disse sobre sua nomeação histórica em uma entrevista ao Entretenimento semanal Mês passado. “Muitas coisas se acumulam contra nós quando descobrimos que ela é trans. Eu tinha todos esses medos. Caí nos braços do meu namorado e comecei a chorar. Sinto que finalmente entrei em um lugar onde as pessoas podem me entender como um ser humano.”

Em um comunicado, a presidente do GLAAD, Sarah Kate Ellis, disse que a nomeação de Rodriguez foi “uma conquista notável para as mulheres trans em Hollywood e um reconhecimento muito esperado por sua atuação inovadora nas últimas três temporadas de ‘Pose'”.

Os representantes de Rodriguez dizem que estão ansiosos para que ela ganhe o prêmio.

“Sis trabalhou muito e merece esta nomeação e merece vencer tanto quanto os outros candidatos que conhecemos trazem essa força para cargos de liderança”, Angelica Ross, que interpretou a rival de Blanca, Candi Frusetti, em “Pose”, Postagem no Instagram. “Seu desempenho é profundo, em várias camadas e consistentemente forte durante toda a temporada.”

Em 2014, Laverne Cox se tornou a primeira transgênero a ser indicada para um Emmy, quando foi nomeada Atriz de Destaque em Série de Comédia por seu papel como Sophia Burst em Orange Is the New Black, da Netflix.

“Pose”, que terminou em junho, também é para uma série dramática estrelada, enquanto o ator de Rodriguez, Billy Porter, que interpretou o diretor Bray Till, foi indicado pela terceira vez na categoria de ator principal. Sua vitória em 2019 marcou a primeira vez que um negro gay foi indicado ou vencido na categoria principal de atuação.

Outra indicação este ano foi para o ator Bowen Yang de “Saturday Night Live”, que está competindo como Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia. É a primeira vez que ele é um “jogador de destaque” (Ao contrário do “operador de referência”) do SNL ganhou um aceno durante os 46 anos do programa. Se ele ganhar, ele será o segundo membro do elenco gay a receber um Emmy depois de Kate McKinnon, que venceu em 2016 e 2017.

Yang é também um dos poucos sino-americanos reconhecidos pelo órgão governante do Emmy, a Academia de Artes e Ciências da Televisão. (Em 2017, o ator estrangeiro BD Wong foi nomeado como Melhor Ator Convidado em Série Dramática por “Mr.Robot”.)

Depois de debater se apresentaria um episódio em que aparecesse em mais esquetes, Yang escolheu um de abril que apresenta um de seus programas mais queridos – interpretando o iceberg que afundou o Titanic.

“Todo o processo de propriedade foi muito divertido”, disse ele. diversoA autora principal do SNL, Anna Drazen, é creditada como a origem do personagem. “Era muito sobre o que podíamos nos livrar.”

Yang não é o único candidato LGBTQ do SNL: McKinnon está pronto para apoiar a atriz mais uma vez, enquanto o co-criador de “Sheets Creek”, Dan Levy, foi indicado como Melhor Ator Convidado em Série de Comédia por apresentar o episódio de 6 de fevereiro. .

Outros indicados LGBTQ incluem Samira Wiley em “The Handmaid’s Tale”, Hannah Einbinder e Carl Clemons-Hopkins em “Hacks” e Jonathan Groff por seu papel como Rei George no musical da Disney + “Hamilton”.

Emma Corinne como a Princesa Diana na 4ª temporada de The Crown no Netflix. Des Willie / Netflix

Da coroa, a atriz não binária Emma Corinne foi indicada como Melhor Atriz em um drama por sua atuação como Princesa Diana, em que a atriz bissexual Gillian Anderson recebe um aceno de cabeça por seu confronto com a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

No Emmys Creative Arts Awards em 12 de setembro, a quinta temporada de “Queer Eye” venceu por incrível reality show encenado. As co-estrelas Bobby Burke, Karamo Brown, Tan France, Anthony Borowski e Jonathan Van Ness perderam para RuPaul na categoria Melhor Host – Drag Icon. Sexta vitória consecutiva na categoria.

O spin-off dos bastidores, “RuPaul’s Drag Race Untucked”, arrebatou a coroa de melhor reality show não estruturado.

RuPaul em um pôster promocional para “RuPaul’s Drag Race” da VH1. VH1

Se “Drag Race” ganhar um Emmy de Melhor Concurso de Sunday Night Reality, RuPaul, o executivo de produção, quebrará o recorde de A maioria dos Emmys ganha por um artista negro, para um total de 11 xícaras vitalícias.

No Creative Arts Emmys, RuPaul agradeceu à pequena estação de acesso público em Atlanta que lhe deu sua primeira oportunidade em décadas.

Ele disse ao público: “Eles têm sido muito gentis comigo por me fazerem trabalhar lá, anos atrás, e quero agradecê-los por serem tão gentis comigo e com todas as pessoas neste negócio que têm sido tão gentis , ” data final mencionado pela primeira vez.

O 73º Primetime Emmy Awards será transmitido ao vivo no domingo às 20h00 horário do leste dos EUA na CBS e será transmitido no Channel + Paramount.

