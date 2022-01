Minnie Mouse está trocando seu icônico vestido vermelho por um terninho poderoso

Escrito por Jacqui Palumbo, CNN

Pela primeira vez em sua vida de quase um século, Minnie Mouse adicionará um terninho ao seu guarda-roupa. E não será apenas um velho par de calças sob medida, mas uma silhueta icônica da estilista britânica Stella McCartney.

Embora uma prévia da nova declaração de alfaiataria de Minnie tenha chegado cedo à Internet, sua reforma completa será revelada em março para comemorar duas datas diferentes: o Dia Internacional da Mulher e o 30º aniversário da Disneyland Paris. Um comunicado à imprensa sobre o projeto disse que McCartney decidiu criar o visual por causa de “seu legado de liderança feminina”, bem como seu compromisso com a sustentabilidade.

“Minnie sempre teve um lugar especial no meu coração”, disse McCartney em um vídeo de imprensa compartilhado com a CNN. “Nós compartilhamos os mesmos valores, e o que eu amo na Minnie é que ela personifica a felicidade, a auto-expressão, a autenticidade… além disso, ela tem um grande estilo.”

Os terninhos são um item básico no guarda-roupa das líderes femininas, com políticos como a ex-chanceler alemã Angela Merkel, a ex-secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton e a vice-presidente dos EUA Kamala Harris, cada uma tendo sua própria visão reconhecível do estilo. Clinton causou um rebuliço em 2004, quando seu retrato oficial da Casa Branca foi revelado três anos após o fim do governo Clinton, mostrando-a em um terno preto meia-noite – o primeiro retrato de uma primeira-dama.

O conjunto de declaração de Minnie é um smoking azul sob medida com bolinhas pretas e laço combinando, e é feito com “tecidos de origem responsável”, explicou McCartney no vídeo. Ela espera que o novo visual faça de Minnie “um símbolo de progresso e potencial para uma nova geração”.

Minnie desfazendo seu famoso vestido vermelho vem logo após a notícia de que o M&M verde tem negociado suas botas brancas para tênis confortáveis. E enquanto uma personagem feminina fictícia finalmente recebe uma nova roupa que pode não parecer um tópico divisivo (Mickey recebeu um pouco mais de flexibilidade ao longo dos anos, incluindo as vestes de mago), o anúncio de Minnie foi recebido com comentários mistos, incluindo uma crítica segmento na Fox News com o apresentador Jesse Watters e Candace Owens.

“Eles estão tornando-a mais masculina”, disse Owens no “Jesse Watters Primetime”, acrescentando que a Minnie Mouse de calça é uma tentativa de “destruir os tecidos da nossa sociedade”.

McCartney se recusou a comentar os comentários de Owens.

Os internautas, no entanto, apontaram que esta não é a primeira vez que Minnie abre mão de seu vestido. Em 2019, a Disney Cruise Line estreou Capitão Minnie em um uniforme marítimo vermelho e branco com calças – tanto como uma roupa inspiradora para meninas e, presumivelmente, prática para estar no mar.

Para este Dia Internacional da Mulher, a colaboração com McCartney também incluirá uma coleção limitada de camisetas – com Minnie com a frase “Divine Feminine” – que aparecerá na passarela do desfile Stella McCartney Winter 2022 em 7 de março e estará disponível para compra no dia seguinte.