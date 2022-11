Ministro das Finanças de Portugal vê crescimento acima da meta de 2022 e se concentra em cortes de dívida

Apesar de uma perspectiva sombria na Europa em meio a altas taxas de inflação e juros, ele esperava que Portugal evitasse uma contração no quarto trimestre, que “pode ​​ser mais positiva do que muitos analistas pensam” ajudada por 2,4 bilhões de euros extras (US$ 2,5 bilhões). Famílias para lidar com a inflação a partir de outubro.

À medida que a economia recupera da pandemia de COVID-19, a economia deverá continuar a beneficiar do turismo, sendo que o turismo está agora mais generalizado ao longo do ano do que no passado, disse o ministro das Finanças, Fernando Medina.

“Mesmo que o crescimento seja zero no quarto trimestre (trimestre), vamos ter uma taxa de crescimento de 6,7% em 2022, que é uma das mais altas da Europa”, disse Medina.

O crescimento acelerou para 0,4% no terceiro trimestre, de 0,1% no trimestre anterior, uma vez que o consumo privado aumentou inesperadamente, apesar da alta inflação em três décadas.

Embora o crescimento sólido associado a um desemprego muito baixo crie uma “base sólida em 2023”, a expansão deverá desacelerar para apenas 1,3% em 2023, com o consumo privado praticamente estagnado e as exportações perdendo força. Economias.

“É uma desaceleração significativa… (mas) é crescimento. Então, depois de um ano muito forte, vamos continuar crescendo”, disse ele, acrescentando que é possível superar essas previsões novamente.

Foco na redução da dívida

Enquanto o Banco Central Europeu aumenta as taxas de juros para combater a inflação, a redução da dívida pública é uma “prioridade fundamental” para Medina, que pretende reduzi-la em 10 pontos percentuais para 115% do PIB este ano e 110% em 2023.

Isso deve reduzir o índice de endividamento de Portugal do terceiro lugar mais alto na zona do euro, depois da Grécia e da Itália, com os vice-campeões Espanha, França ou Bélgica provavelmente superando-o, disse Medina. Ele espera que as condições financeiras para empresas e famílias melhorem com isso.

Em meio a forte crescimento e alta inflação, a receita tributária subiu para 7,3 bilhões de euros nos primeiros nove meses, mais que o dobro da meta para o ano inteiro, mas o governo manteve a meta de déficit orçamentário em 1,9% do PIB neste ano. Dinheiro para ajudar famílias e organizações.

O déficit ainda ficará abaixo de 2,9% em 2021, e a meta é reduzi-lo para 0,9% no ano que vem.

Apesar de um aumento preocupantemente rápido das taxas, Medina espera que Portugal evite um aumento da inadimplência das famílias, graças a medidas como um recente decreto ordenando aos bancos que revisem hipotecas de até 300.000 euros para famílias vulneráveis.

(US$ 1 = 0,9626 euros)

(Reportagem de Sergio Gonçalves e Aislinn Laing, edição de Andrey Caleb e Emilia Sithole-Madaris)

Por Sérgio Gonçalves e Aislin Laing