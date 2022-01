Milhares assistem ao funeral do monge budista Thich Nhat Hanh | Notícias sobre religião

O ícone religioso vietnamita foi mundialmente reconhecido por ajudar a difundir a prática da atenção plena no Ocidente e o budismo socialmente engajado no Oriente.

Um funeral foi realizado no sábado para o monge budista vietnamita Thich Nhat Hanh, uma semana depois que o renomado mestre zen morreu aos 95 anos em Hue, no centro do Vietnã.

Milhares de monges e discípulos seguiram uma procissão de carregadores de caixão carregando o caixão de Nhat Hanh do Tu Hieu Pagoda, onde ele passou seus últimos dias, até o local da cremação.

Outros se ajoelharam e juntaram as mãos em oração na beira da estrada e se curvaram ao chão quando o caixão passou.

Nascido Nguyen Dinh Lang em 1926 em Hue e ordenado aos 16 anos de idade, Nhat Hanh destilou ensinamentos budistas sobre compaixão e sofrimento em orientações facilmente compreendidas ao longo de uma vida dedicada a trabalhar pela paz.

Ele fundou a Plum Village Tradition, uma prática da arte da vida consciente, e ganhou um número significativo de seguidores em todo o mundo.

Durante o velório de sete dias, Nhat Hanh foi colocado em estado no salão de recepção da lua cheia do Tu Hieu Pagoda, onde seus discípulos vieram prestar respeito em silêncio e praticar meditação como uma homenagem aos seus ensinamentos.

“Estou feliz e me sinto em paz por poder vir a Hue para me despedir e meditar com ‘Su Ong’ pela última vez”, disse Do Minh Hieu, seguidor de Nhat Hanh que viajou da cidade de Ho Chi Minh com sua família. para o enterro. “Su Ong” é um termo afetuoso vietnamita que significa “vovô monge”.

De acordo com seus desejos, Nhat Hanh será cremado e suas cinzas serão espalhadas nos centros e mosteiros de Plum Village em todo o mundo.

Como pioneiro do budismo no Ocidente, Nhat Hanh formou o mosteiro “Plum Village” na França.

Ele sofreu um derrame em 2014, que o deixou incapaz de falar, e voltou ao Vietnã para viver seus últimos dias na cidade central de Hue, a antiga capital e seu local de nascimento, depois de passar grande parte de sua vida adulta no exílio.

Nhat Hanh, que falava sete línguas, fundou o Budismo Engajado, um movimento para aplicar o pensamento budista a problemas práticos. Isso o levou a se opor à guerra apoiada pelos EUA e lançar um grupo de ajuda para administrar escolas e clínicas, reconstruir vilarejos bombardeados e reassentar refugiados de guerra.