Miley Cyrus sofre de um mau funcionamento do guarda-roupa na véspera de Ano Novo

Miley Cyrus Ela poderia ter mostrado mais pele do que pretendia Véspera de Ano Novo.

Sexta vi Músico de 29 anos hospedeiro TV privada Para o carrilhão de Ano Novo chamado “Festa de Véspera de Ano Novo de Miley”, que também contou com apresentações musicais da estrela.

Enquanto se apresentava no palco, Cyrus usava um pequeno cabeça de prata que desaparece enquanto ela canta,Não podemos parar. “

Então Cyrus mudou para sua música “Festa nos EUA, ”Embora a performance tenha durado pouco, já que ela teve que agarrar rapidamente a cabeça para evitar que caísse.

A estrela correu para fora do palco enquanto sua banda e cantores de apoio continuavam a tocar.

Quando a estrela voltou ao palco momentos depois, ela não estava mais vestindo a camisa prata, mas sim a jaqueta vermelha brilhante que ela havia usado no início da noite.

“Ainda uso a maior parte das roupas que usei no palco”, acrescentou ela entre a letra de “Party in the USA”, quando voltou a cantar.

“Muito obrigado a todos, obrigado”, disse Cyrus no final do show. “O show desta noite foi sobre resiliência, lidar com socos e tirar o máximo proveito mesmo das piores condições. E essa resiliência não precisa terminar aqui. Vamos trazer isso para o Ano Novo conosco.”

Ela continuou: “Todos nós aprendemos a esperar o inesperado e, em vez de ver isso como um problema, vamos vê-lo como uma oportunidade. Desejo a todos aqui em Miami e a todos que assistem de casa um feliz e saudável 2022.”

“Obrigado por tornar esta noite possível”, concluiu a estrela. “Você realmente era tudo que eu precisava para começar a festa final.”

O show especial que aconteceu em Miami Na frente de um público vacinado, co-apresentado “Saturday Night Live” Estrela Pete Davidson.