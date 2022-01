Microsoft PowerToys obtém um novo recurso Always On Top e iniciador de pesquisa na web

A Microsoft está atualizando os PowerToys esta semana para incluir o novo recurso Always On Top e a funcionalidade de pesquisa na web no inicializador do tipo Spotlight. A versão 0.53.1 inclui os dois recursos necessários, junto com uma longa lista de correções de bugs e melhorias para 12 Microsoft PowerToys.

Always On Top, como o nome sugere, permite que qualquer aplicativo esteja sempre na frente dos outros, mesmo se você mudar o foco para outra janela. Enquanto muitos aplicativos já suportam isso, PowerToys agora garante que qualquer coisa possa ser instalada, o que é especialmente útil para aplicativos legados que você pode querer manter à frente de outros aplicativos em vários monitores.

Como os jogos geralmente são executados no modo de tela inteira em cima de outras janelas, o Always On Top PowerToy inclui até um botão de alternância do Modo de Jogo, para permitir que os jogos sejam executados em tela inteira sobre os aplicativos instalados. Outras configurações incluem a capacidade de mostrar uma borda colorida ao redor de um aplicativo instalado e até reproduzir um som quando o aplicativo é instalado. Você também pode excluir aplicativos da instalação e ativar Always On Top com a tecla Windows + Ctrl + T.

A segunda adição útil ao PowerToys é a pesquisa na web no inicializador Executar. A Microsoft lançou pela primeira vez um lançador semelhante ao Spotlight Quase dois anos atrás, permitindo que os usuários do Windows pesquisem rapidamente por aplicativos e arquivos no sistema operacional. Ele finalmente tem uma pesquisa na web agora, permitindo que você pesquise rapidamente na web usando seu navegador padrão e mecanismo de pesquisa padrão.

O comando de ativação padrão para resultados da web é “???” ou os resultados da pesquisa serão mostrados se Executar não puder localizar um arquivo ou aplicativo relacionado. Além dessas duas adições, a Microsoft e a comunidade de desenvolvedores de código aberto também adicionaram suporte para miniaturas de código G no File Explorer.

PowerToys versão 0.53.1 agora está disponível na Microsoft Página PowerToys GitHub, ou através de Microsoft Store.