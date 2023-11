MicroHarvest lançou uma nova planta piloto de aquafeed em Portugal

MicrocolheitaUma empresa de biotecnologia industrial focada no desenvolvimento da produção sustentável de proteínas para uso em ração animal e produtos para consumo humano confirmou uma parceria com um fabricante contratado que lhe permitirá escalar até 1 tonelada de proteína por dia em velocidades recordes.

Instalações de fabricação

A MicroHarvest construiu e abriu uma fábrica piloto em Lisboa – permitindo à empresa produzir produtos proteicos unicelulares.

O lançamento oficial da instalação piloto em 16 de novembro, com um evento com a presença de partes interessadas e investidores, é um marco significativo na sua missão de remodelar o cenário da produção alimentar sustentável.

A instalação piloto é fundamental para alcançar a comercialização da microcolheita e a disponibilidade no mercado. A instalação produzirá amostras de proteínas para os clientes, permitindo à empresa desenvolver ainda mais sua tecnologia e testar a produção antes de colocá-las em escala comercial.

A CTO da Microharvest, Luisa Cruz, observou num comunicado de imprensa: “Esta planta piloto serve como uma prova escalonável e concreta do nosso processo. Com um baixo investimento em comparação com tecnologias alternativas, e dentro de apenas 200 metros quadrados, podemos atingir uma produção diária de 25kg.”

Parcerias e escalabilidade

Ao mesmo tempo, após a transição bem-sucedida da tecnologia e o dimensionamento da produção para atingir a produção diária em toneladas, a equipe contratou um parceiro comercial de fabricação.

O COO Jonathan Robers enfatizou: “A velocidade com que conseguimos isso demonstra que temos a equipe certa e a tecnologia certa para tornar a proteína sustentável prontamente disponível em escala. Isto é fundamental porque a pegada ambiental dos nossos sistemas alimentares deve continuar a ser reduzida dentro dos nossos limites planetários.”

Katelijne Bekers, CEO da MicroHarvest, comentou: “Seis meses após a abertura do nosso escritório em Lisboa, a nossa equipa duplicou de tamanho e alcançámos um feito impressionante ao construir uma fábrica piloto em tempo recorde – uma jornada verdadeiramente notável. Nos próximos três meses, lançaremos nosso primeiro produto no mercado. Esses marcos ressaltam nosso compromisso de causar um impacto real, trazendo produtos comercialmente competitivos, estáveis ​​e sustentáveis ​​ao mercado com mais rapidez.”

A tecnologia proprietária da MicroHarvest permite a produção sustentável de produtos proteicos de alta qualidade contendo mais de 60% de proteína bruta em 24 horas. Eles dizem que o seu processo reduz significativamente o consumo de recursos em comparação com os métodos convencionais e tem o potencial de remodelar a indústria. Esta microcolheita promete fornecer soluções proteicas escaláveis ​​e sustentáveis, aplicáveis ​​numa série de setores, incluindo rações, rações para animais de estimação e alimentação humana.

Depois de receber o Prêmio Bloomberg NEF Pioneer no início deste ano, a tecnologia de biofermentação da empresa recebeu atenção significativa.