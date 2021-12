Michigan central se move para enfrentar o estado de Washington em Sunball; Arizona Bowl cancelado porque COVID-19 interrompe a temporada de futebol

O centro de Michigan agora enfrentará o Washington State no Tony the Tiger Sun Bowl na sexta-feira, uma jogada que permite que os dois times joguem um bowl.

Ambas as equipes perderam oponentes devido a problemas com o COVID-19. O Miami retirou-se do Sunball no domingo, enviando o lançador à disputa por um adversário para os Cougars. Essa vaga foi ocupada por Chippewas depois que seu oponente, Boise State, se retirou do Barstool Arizona Bowl na segunda-feira.

Jogos do Bowl e conferências relacionadas definiram um acordo para o Sun Bowl seguir em frente com um jogo, enquanto o Arizona Bowl se tornou o quarto jogo a ser cancelado devido a razões do COVID-19.

2 relacionados

“Somos gratos pelo trabalho incansável do Sun Bowl, da Pac-12 Conference, da Mid-America Conference e da Central Michigan University para garantir que o Tony the Tiger Sun Bowl de 2021 seja executado”, disse o Diretor do Atlético do Estado de Washington, Pat Chun. na situação atual. “Agradecimentos especiais à diretora de atletismo do CMU Amy Volan e ao técnico Jim McElwain por priorizarem a experiência no bowl para ambas as equipes, especialmente os mais velhos que jogarão sua final de futebol universitário.”

O Estado de Washington chegou a El Paso, Texas, para o jogo do Sun Bowl no domingo, poucas horas antes de Miami anunciar que não poderia jogar. Central Michigan já estava em Tucson, Arizona, se preparando para o Arizona Bowl. Em um comunicado, o Sun Bowl disse: “A quatro horas de carro de El Paso, os Chippewas estão logisticamente preparados para o voo e a competição na sexta-feira.”