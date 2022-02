Michael Massey é removido do cargo de diretor de corrida da F1 após investigação de Abu Dhabi

Michael Massey foi demitido do cargo de diretor de corrida da Fórmula 1 após uma investigação sobre sua condução do Grande Prêmio de Abu Dhabi em dezembro.

Massey errou ao encerrar a disputa pelo título entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no ano passado. A corrida foi resolvida com um sprint rápido de uma volta, que viu Verstappen passar Hamilton para ganhar o título depois que as regras de reinício do safety car foram aplicadas incorretamente por Masi.

Massey realmente forçou o impasse na última volta quando ele permitiu que apenas um certo número de carros desviados ultrapassassem Hamilton, resultando em Verstappen se movendo logo atrás dele com pneus novos antes de reiniciar a corrida uma volta antes do regulamento dizer que ele deveria fazê-lo em esta Situação.

Na quinta-feira, o novo presidente da FIA, Mohamed bin Sulayem, confirmou que Massey foi removido e substituído por um sistema reformulado para controlar as corridas de Fórmula 1.

A decisão é, na verdade, uma admissão da FIA de que o Grande Prêmio de Abu Dhabi não deve ser reiniciado do jeito que foi.

O cargo de Diretor de Corrida será preenchido por duas pessoas em turnos. Nils Wittich, atual diretor de prova do DTM, e Eduardo Freitas, atual diretor de prova do Campeonato Mundial de Endurance, vão se revezar no cargo.

Eles serão auxiliados por Herbie Blush, 73 anos, que trabalhava em uma função semelhante com o ex-diretor de corrida Charlie Whiting, mas se aposentou em 2016. Massey substituiu Whiting após sua morte prematura na véspera da abertura da temporada de 2019.

Um dos pontos de discórdia na condução de Massey do Grande Prêmio de Abu Dhabi foi como ele parecia estar sobrecarregado com mensagens da Mercedes e da Red Bull. A FIA confirmou que as equipes não poderão mais enviar mensagens diretas ao diretor de corrida, com o qual Blash deve lidar em seu novo papel.

Eles serão assistidos por uma sala de controle de corrida virtual que a FIA comparou ao controverso sistema de árbitro assistente virtual (VAR) no futebol. Este será fora do circuito de F1 e trabalhará em tempo real com o diretor de corrida de F1 para fazer cumprir os regulamentos esportivos “usando as mais recentes ferramentas tecnológicas”.

O momento do anúncio foi intrigante, momentos depois que a Ferrari, a equipe mais popular do esporte, lançou seu novo carro de F1 para a temporada 2022.