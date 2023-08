Michael Cera estava ‘deprimido’ quando as filmagens de ‘Scott Pilgrim’ de 2010 terminaram – The Hollywood Reporter

Michael Cera revela que se divertiu muito filmando em 2010 Scott Pilgrim contra o mundo Foi difícil para ele depois que a produção terminou.

em reunião com GQpostado no YouTube quarta-feira, Barbie O ator disse que, embora tenha sido uma longa filmagem para o filme dirigido por Edgar Wright, ele passou cerca de nove meses no set, ele se divertiu muito com seus colegas de elenco.

“Tivemos a melhor atmosfera com todos”, lembra ele. “Acho que veio de Edgar e da energia que ele estava criando. Todos nós tivemos que ensaiar juntos e passar muito tempo juntos antes de começarmos a fazer o filme.”

No filme, é baseado na série de histórias em quadrinhos Scott Pilgrim Escrito por Scott Pilgrim, de Brian Lee O’Malley Cera, guitarrista de uma banda de rock de garagem, deve lutar contra sua nova namorada, Seven Evil, para conquistar seu coração e disputar um contrato com uma gravadora.

o Muito mal O ator disse que, ao final das filmagens, sentiu: “Este é o meu mundo, este é o meu grupo de amigos” e desejou que “sempre fosse assim”. Mas assim que percebeu que todos estavam seguindo seu próprio caminho para trabalhar em outros projetos, ele admitiu que estava “um pouco deprimido”.

“Tudo vai embora, e você fica tipo, ‘Para onde todos foram?’” acrescentou o ator. “

À medida que ficou mais velho, começou a aceitar que era assim que a indústria funcionava. Mas Serra disse que ainda estava “lamentando sua perda” e “poderia ter continuado a fazer isso [Scott Pilgrim vs. the World] Para sempre, mesmo que fosse exaustivo.”

Na quarta-feira, um novo teaser para Scott Pilgrim decola, uma próxima série animada da Netflix. O elenco do filme de 2010 também voltou a dar voz a seus papéis originais no anime, incluindo Cera. Os oito episódios da série estreiam em 17 de novembro na Netflix.