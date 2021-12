Michael B., estrela da revista Jordan Jordan vestindo um uniforme de soldado acarreta uma responsabilidade adicional

Michael B. Jordânia Ele entendeu o peso de usar um uniforme de soldado quando assumiu o papel do sargento Charles Monroe King no novo filme “Journal of Jordan.“

O filme, baseado em um memorial de 2008 escrito pela noiva de King, Dana Kannedy, conta a história verídica de um rei que foi lançado no Iraque em 2006 quando Kannedy estava grávida. Enquanto estava no serviço militar, ele redigiu um diário de como fazer para seu filho que logo nasceria, Jordan.

Durante a promoção do filme, Jordan disse à Fox News que usar um uniforme militar carregava uma responsabilidade adicional.

“Para vestir o uniforme do primeiro sargento [with the] remendos e vestido de moletom, [there’s] “Confiança e respeito andam de mãos dadas”, disse ele.

A estrela de “Creed” acrescentou: “Então [the uniform] Definitivamente me fez ficar um pouco mais alto, falar um pouco mais forte e um pouco mais alto … Definitivamente contribuiu para o desempenho que tentei dar. ”

O filme foi dirigido pelo vencedor do Oscar Denzel Washington que disse que roubou pedaços de sabedoria de todos com quem trabalhou durante sua carreira e aplicou o conhecimento que acumulou em suas próprias coleções.

“Aprendi com diferentes cineastas com quem trabalhei e com diferentes atores com quem trabalhei”, disse ele à Fox. “Tive a oportunidade de trabalhar com alguns grandes cineastas. Então você só, sabe, pega um pouco, você é maduro, aprende o que tira. Você simplifica.”

Seu estilo é muito apreciado por sua equipe. Shanti Adams, que interpretou Dana no drama, contou a Fox sobre uma cena muito emocional em que ela ficou tensa com o tiroteio.

“Era como se Denzel estivesse parado na porta e eu estivesse indo para o meu trailer”, lembra ela. “Ele apenas caminha em minha direção. Ele coloca a mão no meu ombro, então ora por mim. E aquele foi um momento muito forte porque ele sabia que eu estava sentindo muita pressão sobre fazer aquela cena.”

Enquanto isso, Cannedy disse a Fox que a cena que King mais amaria era quando conheceu seu filho. Fiquei aliviado ao ver o processo criativo colaborar com Washington no comando.

Ela disse sobre a história de amor dela e de King: “Estávamos todos na mesma página. Trabalhamos juntos porque sabíamos que estávamos prestes a lançar algo muito especial no mundo”.

“Journal for Jordan” está atualmente nos cinemas.

Ashley Dvorkin da FOX contribuiu para este relatório.